人民网记者 孙广勇

孟加拉国是南亚首个加入共建“一带一路”倡议的国家。中孟两国在“一带一路”倡议下共谋发展。2021年，中孟双边贸易额超过250亿美元。中企建设的重大项目稳步推进，在孟加拉国可以看到很多“中国建造”的影子：道路、桥梁、机场……春节期间，在孟加拉国各地的建设现场，许多中国建设者依然奋战在施工一线，为两国合作项目的持续推进贡献力量。

在孟加拉国中部地区，由中国中铁承建的帕德玛大桥帮助孟人民实现了“天堑变通途”的千年梦想，中方员工投入到大桥维保与运行工作中。而大桥附近的铁路连接线项目现场一片繁忙，继公路之后、当铁路联通南北，将极大改善当地交通状况，进一步带动孟加拉国社会经济发展。

在孟加拉国东南部吉大港附近，迎着孟加拉湾的朝霞，孟加拉单点系泊项目站场罐区工地机械轰鸣、车辆穿梭、施工人员忙得热火朝天，呈现出一幅壮丽的新年奋斗图景。中石油管道局承建的孟加拉单点系泊项目是共建“一带一路”倡议在孟加拉国首批落地的重要油气储运项目。该项目包括建设单点系泊系统、罐区和站场等设施，以及铺设220公里长的海上及陆上输油管道。项目建成后，可解决10万吨级油轮无法停靠孟加拉国吉大港，必须依靠海上船舶接力运输原油的难题。今年有100多名中国建设者和1100多名孟加拉工人一起在施工现场迎来农历兔年春节。

位于首都达卡政务区的伊斯兰发展银行大楼项目同样在紧张施工。每年10月至次年3月孟加拉国正值旱季，是施工生产的黄金季节。项目部开展旱季大干，中国土木工程集团的建设者放弃休息、不怕辛苦，每天“钉”在施工现场，几十名中方员工春节期间坚守在施工生产一线，他们表示有信心创造孟加拉大楼建设速度的新纪录。

达卡绕城高速公路是连接首都至南部第一大港吉大港的交通咽喉，并串联东西向的N1、N2、N3和N4国道。春节期间，来自四川路桥的建设者坚守岗位、大干快上，路基已建成63%，重要结构物已完成70%，计划2023年底完成部分路段通车。项目建成后将大大缓解达卡城区交通压力，改善和提升当地居民出行和货物运输效率，推动其社会经济发展。

此外，在达舍尔甘地污水处理厂、巴瑞萨电站、卡纳普里河底隧道、达卡第一高架快速路、达卡阿苏利亚快速路、博杜阿卡丽电站、达卡地区电网升级、科考斯巴扎铁路等项目上，同样有很多中国建设者在春节期间选择坚守岗位。中国建设者们希望新的一年继续努力，参与到孟加拉国的发展建设中，为两国合作贡献更多力量。

孟加拉国总统哈米德表示，孟中两国交往历史悠久，中方是孟方重要发展伙伴，为孟方发展建设提供大量援助。期待在孟中双方共同努力下，两国战略合作伙伴关系再上新台阶。中国驻孟加拉国大使姚文表示，中孟是传统友好邻邦，近年来，在两国领导人战略引领下，中孟关系快速发展，高质量共建“一带一路”和各领域务实合作取得丰硕成果，为两国人民带来实实在在福祉。

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