□ 高 乔

2023年伊始，作为七国集团（G7）轮值主席国的日本外交动作频频。日本首相岸田文雄先后访问法国、意大利、英国、加拿大、美国5国。在这之前，日本经济产业大臣西村康稔“打前站”访问美国，在多个场合大肆渲染所谓“中国威胁”：不但撺掇G7今年采取协调行动，以防止中国对部分贸易伙伴施加的“经济胁迫”，试图“抱团”遏制中国；更是露骨地说：“我们可能需要做好准备，确定那些想要实施胁迫的国家的短板，然后在必要时采取反制措施”。

日本高官在多个外交场合把“经济胁迫”挂在嘴边，是为了向盟友美国“表忠心”，还是为自己的野心“打掩护”？日本炒作“经济胁迫”背后的企图值得深究。

梳理日本近来的国家战略调整可以发现，日本炒作中国“经济胁迫”，与岸田政府强调的经济安保机制一脉相承。岸田政府强调经济安保，并首次将经济安保写入国家战略文件，为当前日本的内政外交的系列动作奠定基调。而中国一直是日本为推行经济安保举措设立的“假想敌”。2022年4月公布的日本新版《外交蓝皮书》强调，将强化日美、日澳以及日欧等经济安保合作，加快“去中国化”供应链的构建。同年6月，日本经济产业省公布的《通商白皮书》也提出，半导体、蓄电池等重要品种应降低对特定国家的依赖。日媒分析，此番西村康稔访美，考虑到“抗衡中国和俄罗斯”，美日将在半导体以及生物科技、人工智能、量子计算等重要新兴技术领域展开合作。因此，日本炒作中国“经济胁迫”，无疑是想让日本谋求经济安保师出有名，也让日美扩大经济安保领域合作顺理成章。

观察日本一直以来的外交姿态，不难看出，日本炒作中国“经济胁迫”，其实是顺着美国的遏华话术“鹦鹉学舌”。近年来，“经济胁迫”已成为一些美西方国家污蔑中国的惯用话语。最近，美国副国务卿舍曼在美欧高层对话上指责中国对他国进行“经济胁迫”。此前，G7会谈，美国频频拿中国“经济胁迫”说事。自视为美国铁杆盟友的日本，在担任G7轮值主席国期间，继续散布美西方炮制的涉华谎言，企图借此在遏华上有所作为，展示日本在国际事务中的领导力和影响力。

乍看上去，日本配合美国炒作中国“经济胁迫”，既顾了面子，也抓了里子。然而，日本的这点操弄舆论的小心思，对于日本真正解决经济社会矛盾、提升国际声誉而言，无异于饮鸩止渴。

根据日本工业部近期公布的数据，日本工业产出已连续3个月下降，陷入萎缩态势。据日媒分析，工业产出下降的主要原因在于传送带、起重机以及用于制造芯片和平板显示器的设备产量下降。除了工业产出“疲软”，日本贸易出口也陷入低迷。在此经济困境中，日本炒作中国“经济胁迫”，强行以所谓“安全”阻挠对华经贸、科技合作，企图与中国“脱钩”，表面上是对美国表了忠心，实际上不仅损害中日正常经贸往来，更损害本国相关领域产业链、供应链的健康运行。

作为美国“经济胁迫”曾经的受害者，日本理应明白：美国为维系自身经济霸权、维护本国利益，无所不用其极。以史为鉴，日本应好好想想，盲从美国，编织遏华谎言，阻碍中日合作，违反了国际经贸合作规则，最终损人也绝不会利己。

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