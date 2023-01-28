演员在法国巴黎共和国广场表演舞龙。

新华社记者 高 静摄

两名女子在英国伦敦特拉法加广场拍照留念。

新华社记者 李 颖摄

在中建八局二公司承建的埃及阿拉曼新城超高综合体项目D01标段上，中埃员工包饺子迎新年。

周慧梅摄

连日来，我驻外人员、海外华侨华人、多国友好机构举办了一系列丰富多彩的活动，共同庆祝中国农历兔年春节，分享传统佳节带给人们的温馨、喜悦和期待。

22日，波黑特雷比涅市举行“欢乐春节”演出，中国驻波黑大使季平、特雷比涅市市长丘里奇、当地民众及在波黑华侨华人300余人出席。演出在欢快的《春节序曲》中拉开序幕，两国学生倾情合唱《爱我中华》，现场还进行了越剧、“惊鸿舞”和书法表演，让观众体验了中国传统文化魅力。

中国农历除夕，联合国刚果（金）稳定特派团司令科斯塔拜访中国维和工兵分队营区，参加了工兵分队举办的新春游园活动并观看春节文艺汇演。科斯塔高度肯定我工兵分队过硬的专业技术和良好的精神面貌，并向全体官兵致以诚挚慰问和新年祝福。

春节期间，厄瓜多尔思邈维华国际学校校园里挂起大红灯笼，教室贴上了春联，窗户贴上了红色窗花，整个校园沉浸在喜庆的节日气氛中。学校还举办了大型迎新春活动，同学们向家长和来宾奉献了融合中厄两国文化的歌舞节目，展示了茶艺、捏泥人、中国剪纸和绘画等技能。

22日，吉祥兔、八角亭和上千盏红灯笼将哥伦比亚首都波哥大市中心的93公园装扮一新，由哥中投资贸易商会主办的“欢乐春节”庙会吸引了大量民众前来参与。庙会内容丰富多彩，人们观赏舞龙、舞狮和武术，体验中国剪纸、使用筷子等。

中国驻基里巴斯大使馆日前举办春节招待会。基里巴斯总统马茂、议长里特等基方官员、驻基使团、在基华侨华人、中国援基项目专家组和医疗队、中资企业及社会各界代表等近300人欢聚一堂，共贺农历兔年新春。

2023年德国华侨华人社团春节联欢会22日在法兰克福举行，中国驻法兰克福总领事孙从彬、法兰克福市政委员迈克·约瑟夫出席联欢会并致辞。约瑟夫表示，法兰克福市政府感谢华人社团为促进法兰克福进一步发展成国际化都市作出的重大贡献，并向在德华侨华人致以诚挚的新年祝愿。

克罗地亚中国友好协会22日晚在萨格勒布举行招待会，热烈庆祝中国春节。克罗地亚前总统梅西奇、克中友协主席卡拉菲利波维奇、中国驻克罗地亚大使齐前进等100余人出席。卡拉菲利波维奇在讲话中向在克华侨华人致以节日问候，并表示克中友协将一如既往地支持和推动两国关系发展，努力增进两国民间交往和友谊。

农历新年伊始，文莱华人举行了舞龙舞狮和“开门迎宾”等活动，喜迎兔年新春佳节。文莱王储、首相府高级部长比拉22日携家人来到当地民众家中参加新春庆祝活动，并和一些华人家庭共同举行传统“捞鱼生”仪式。

中国驻斯洛伐克大使孙立杰22日召开旅斯侨界新春座谈会并发放“新春暖心包”。与会代表表示，旅斯侨胞将继续团结一致，为推动中斯两国各领域交流合作添砖加瓦。

中国驻毛里求斯大使馆日前在路易港举办2023年春节招待会，中毛两国各界代表600余人出席。中国驻毛里求斯大使朱立英夫妇与毛里求斯总统鲁蓬夫妇、总理贾格纳特夫妇等共同祝酒，祝愿中毛两国繁荣昌盛，两国人民幸福安康，两国友谊地久天长。

中国驻黎巴嫩大使馆近日开展“温暖迎春”系列慰侨活动。中国驻黎巴嫩大使钱敏坚前往中国援黎国家高等音乐学院项目现场和中国赴黎维和部队营区慰问并致以节日问候。

为庆祝新春佳节，智利华助中心和智利华商联合总会23日组织了中国新春踩街拜年活动。中国驻智利大使馆代表及智利各华侨华人社团负责人在当地舞龙舞狮艺术团的陪同下，前往首都圣地亚哥旅智华人工作和生活集中的区域进行春节大拜年。

23日晚，荷兰皇家工业俱乐部挂起大红灯笼、亮起兔形彩灯，荷兰各界人士、部分国家驻荷兰及欧盟外交使节以及中资企业代表等约120人在这里出席2023年欢乐春节“阿姆斯特丹北京之夜”晚会。除了传统舞狮表演等精彩节目，与会嘉宾还围绕中荷两国历史和文化进行有奖竞猜，共同欢庆中国新年。

为庆祝中国农历兔年春节和中法建交59周年，中国驻法国大使馆23日晚在位于巴黎的联合国教科文组织总部举办“中法美食文化之夜”活动。正在法国访问的全国人大常委会副委员长陈竺、中国驻法国大使卢沙野、法国宪法委员会主席法比尤斯、法国前总理拉法兰等出席活动。法比尤斯表示，美食文化是中法两个伟大文明的重要组成部分，他向中国人民送上美好新春祝福，也祝法中友好万古长青。

（新华社北京1月27日电 综合新华社驻外记者报道）

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