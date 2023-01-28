黄培昭 马玉彬

图为中国海军护航编队舰艇正在亚丁湾水域执行护航任务。

马玉彬摄

在海天一色的亚丁湾，中国海军第四十二批护航编队淮南舰护送中外船舶通过亚丁湾高风险海域，在深蓝航道上犁出一道道壮美航迹。

“国家利益所至，舰艇航迹必达。”编队指挥员表示，党和国家赋予编队在亚丁湾海域执行护航任务的神圣职责，护卫祖国商船安全通过高风险海域，编队官兵义不容辞。

望向不远处的2艘中国渔船，正在驾驶室值班的淮南舰舰长王磊想起前不久护送南京远洋运输股份有限公司“海澜之友”号商船顺利通过亚丁湾时的场景。分航时，“海澜之友”号商船船员悬挂起横幅，横幅上写着7个红色大字“人民海军为人民”。商船通过甚高频电台向编队官兵致谢：“在蔚蓝大海上与祖国海军淮南舰重逢，就像遇到久违的亲人，从内心深处感激人民海军为我们在亚丁湾海域撑起一片天空，让我们身在海外的游子倍感自豪，同时也深切感受到人民海军的强大！”

那是淮南舰与“海澜之友”号商船的第二次相遇。稍早前，这艘商船曾向编队临时递交申请，编队指挥所指派淮南舰以“一对一”方式实施伴随护航。

亚丁湾是连接亚、非、欧三大洲的海上咽喉，被称作世界航运的生命线，每年经过亚丁湾的各国商船数以万计。然而，这片海域也是全球海盗活动最频繁的区域之一。“我是中国海军护航编队，如需帮助，请在16频道呼叫我。”自2008年12月开始护航行动以来，这条以中、英两种语言播发的通告从未间断。在漫长的护航线上，一批批编队接力传承、履职尽责，展现出中国负责任大国的有力担当。

迄今，中国海军护航编队已安全护送1500多批7100余艘次船舶，其中外籍船舶超过50%，为维护国际重要水道安全作出积极贡献。“感谢中国海军护航编队的伴随护航，我船已安全顺利通过亚丁湾高风险水域。”日前，编队再次收到被护外籍商船的感谢信。

“执行护航任务期间，我们收到了很多感谢信，每次分航时被护商船都对编队安全、高效、专业的护航表示感谢。”淮南舰驾驶室内，编队参谋长莫霖拿出一摞感谢信，深有感触地说，“我们要继续练强本领，不能辜负这份信任。”

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 03 版）

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