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中方强调建设和平要坚持发展优先

2023年01月28日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社联合国1月26日电  中国常驻联合国代表张军26日在安理会建设和平问题公开辩论会上发言，强调建设和平工作要坚持发展优先。

　　张军表示，建设和平是实现持久和平的重要组成部分，当前形势下显得更加重要和突出。他说，建和工作要坚持发展优先。对许多国家来说，发展是解决各类挑战的根本出路。建设和平要坚持发展优先，将资源重点用于消除贫困、保障民生、普及教育、公共卫生等领域，支持工业化、农业和基础设施现代化。发达国家要切实兑现官方发展援助和气候融资方面的承诺，补上历史欠账。国际金融机构要履行应尽责任，深入参与建和工作，形成合力。

　　张军说，建和工作要坚持以人民为中心。联合国的维和与建和工作，应该秉持《联合国宪章》的初心，坚持以人民为中心的理念，把维护各国人民利益、增进民生福祉、支持人民追求更美好生活作为奋斗目标。

　　张军说，建和工作要抓好能力建设。冲突后国家百废待兴，单靠外部“输血”难以为继，必须实现从“输血”转向“造血”，加强各方面能力建设是当务之急。

　　张军说，建和工作要促进包容团结。保障社会各群体各阶层平等参与国家治理，实现人民当家做主，是冲突后国家面临的重要任务。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月28日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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