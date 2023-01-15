人民网北京1月14日电 （钟文兴）“中国与东盟在农业发展方面历史悠久，互补性强。双方各自拥有丰富经验和独特优势，合作前景广阔。”1月13日，在京召开的中国—东盟农业合作研讨会上，中国—东盟中心秘书长史忠俊说，中国加强了与东盟国家的互学互鉴、技术交流与合作。东盟已成为中国最大的农产品贸易伙伴，东盟国家对中国出口排前十位的有谷物、橡胶、蔬菜、水果、鱼类和珍珠等。

2022年11月，中国和东盟确定2023年为“中国东盟农业发展和粮食安全合作年”，双方将重点深化农业绿色发展、减贫与乡村振兴、数字农业与智慧农业等领域合作。为落实这一主题，中国—东盟中心与中国农业农村部国际合作司共同主办此次研讨会。来自中国—东盟中心、东盟国家农业主管部门和驻华使馆、东盟秘书处代表，以及中方专家围绕“中国东盟农业发展”和“粮食安全”两大议题交流研讨。

中国农业农村部国家首席兽医师李金祥在致辞中就双方加强农业合作提出三点建议：一是共同办好“中国东盟农业发展和粮食安全合作年”， 加强农业战略对话和政策交流，提升农业经贸投资合作水平；二是提升区域粮食保障能力，继续支持东盟与中日韩大米紧急储备机制发挥作用，共同打造本地区强韧、可持续的粮食体系；三是务实推动农业绿色发展，有效应对气候变化、资源约束等挑战。

缅甸驻华大使吴丁貌瑞表示，中国与东盟建立了互利互信的工作机制，开展了深入合作。希望双方的合作能够进一步深化。

东盟副秘书长辛格表示，东盟非常愿意进一步加强和中国的合作，“我们相信地区合作是关键，可以帮助我们增强农业经济发展韧性。”辛格说，希望在中国和东盟的合作框架下进行更多的合作，包括能力建设，粮食储备以及减少食物和粮食的损失、浪费，共同开发气候友好型和气候智慧型的解决方案，以及推广数字技术在农业领域的广泛应用。

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