中国在坚持人民至上、生命至上，最大程度保护本国人民生命安全和身体健康的同时，始终秉持人类卫生健康共同体理念，为全球抗疫担当尽责。抹黑为全球抗疫作出重要贡献的中国，是对事实的不尊重，对科学的不尊重，更是对历史的不负责任

近日，中国国家卫生健康委员会、国家疾病预防控制局同世界卫生组织举行新冠疫情防控技术交流会，双方就当前疫情形势、医疗救治、疫苗接种等技术议题进行交流，并同意继续开展技术交流，助力全球早日终结疫情。中国在优化调整疫情防控措施不到一个月时间内多次同世卫组织召开技术交流会议，这是中方始终以负责任态度应对全球公共卫生挑战的具体体现。

中国坚持科学精准防控疫情，因时因势优化调整防控措施。面对致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围流行传播，中国采取强有力的防控措施，为国际社会抗击疫情争取了宝贵时机、作出了重要贡献。随着奥密克戎变异株致病力和毒力明显减弱以及中国医疗救治、病原检测、疫苗接种等能力持续提升，中国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。这一调整有助于提升防控工作的科学性、精准性、有效性，有助于更好保障正常生产生活和医疗卫生需求，有助于最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。国际人士普遍认为，中国基于对病毒变异和传播规律的把握，科学精准做好疫情防控各项工作，体现出求真务实的科学态度。

中国在坚持人民至上、生命至上，最大程度保护本国人民生命安全和身体健康的同时，始终秉持人类卫生健康共同体理念，为全球抗疫担当尽责。疫情发生以来，中方始终坚持公开、透明，与世卫组织、世界各国和地区保持着务实的交流合作。早在疫情暴发之初，中国迅速识别病原体并分享病毒基因序列，帮助了其他国家和地区为诊断及防控做好准备。中国还定期与世卫组织、有关国家和地区组织等及时、主动通报疫情信息。据不完全统计，自2020年1月主动提出并与世卫组织建立技术交流机制以来，中方已同世卫组织开展技术交流60余次。

中国积极开展抗疫国际合作，发起新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资。中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，率先支持疫苗研发知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作，已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗。中国还与全球180多个国家和地区、10多个国际组织共同举办疫情防控技术交流活动300余场，向34个国家派出38支抗疫医疗专家组，毫无保留分享中国抗疫经验。中国为弥合全球“免疫鸿沟”、推动团结抗疫作出重要贡献，展现出令人钦佩的大国担当，得到国际人士的广泛赞誉。反观个别国家，不仅本国抗疫不力，还大搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，肆意甩锅、推责，破坏全球团结抗疫。

令人遗憾的是，一些西方媒体对上述事实视而不见，公然抹黑为全球抗疫作出重要贡献的中国，无端抹黑中国疫情防控政策调整。这种做法完全背离新闻媒体应有的职业操守，是对事实的不尊重，对科学的不尊重，更是对历史的不负责任。

世卫组织近日指出，新冠病毒奥密克戎变异株是迄今最具传染性的变种。面对传播迅速的奥密克戎变异株，每个国家都需要时间适应并不断优化调整防控措施。中国疫情形势的发展总体在预期和可控之中，一些地方已度过疫情高峰，生产生活正逐步恢复正常。对其他地方可能迎来的疫情高峰，中国相关部门也有着科学评估，进行了必要准备，有充分信心确保调整转段平稳有序推进。

全球性挑战需要全球性应对。各方应多做有利于自身抗击疫情、有利于全球团结抗疫的事情，助力世界早日走出疫情阴霾。

《 人民日报 》（ 2023年01月08日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)