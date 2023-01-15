人民网雅加达1月14日电 （记者张杰）14日正值农历腊月廿三“小年”，中国驻印度尼西亚大使馆隆重举办“温暖迎春”中印尼青年过大年活动。驻印尼大使陆慷出席并致辞。

陆慷在致辞中回顾过去一年中印尼关系的巨大成就，展望2023年两国关系良好前景，并寄语在座青年不负时代、勇于作为，为中印尼关系发展作出新贡献。

陆慷表示，中印尼关系的良好发展，离不开青年朋友们的点滴付出、聚沙成塔。疫情之下，大家都坚守岗位辛勤工作、认真学习，都在用自己的方式为国家、为社会、为家庭作出贡献，每个人都有所经历、有所成长、有所奉献、有所收获。我们今天相聚在此，只有一个主题，就是欢欢喜喜地庆祝春节，就是一起鼓鼓劲、加加油、打打气，辞旧迎新，向疫情的严冬挥手告别，向美好的生活招手致意！

与会青年代表们纷纷表示，疫情发生以来聚少离多，久盼能够在一起热闹热闹，尤其期待参加大使馆活动。这一次终得所愿。活动充满着中华传统文化氛围，年味十足，暖心提气。

活动期间，中国驻印尼大使馆向与会青年代表发放“温暖迎春”福袋，装有使馆精心定制的新春对联、灯笼、台历、贺卡，以及来自海峡两岸的零食与大白兔奶糖。

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