人民网里约热内卢1月13日电 （记者毕梦瀛）圭亚那当地时间1月13日，第18期中国援圭医疗队与中国海洋石油集团圭亚那公司于乔治敦共同成立了中海油—中国医疗队医疗援助基金。

中海油—中国医疗队医疗援助基金是由中海油圭亚那公司出资，中国医疗队提供医疗帮助及审核，乔治敦公立医院作为基金托管方共同合作的成果。该基金的成立是广大圭亚那经济困难、疑难杂症患者福音，能在一定程度上改善部分贫困患者的就医困境。

成立仪式上，队长褚薛慧代表医疗队首先对中海油圭亚那公司对贫困患者就医的经济帮助，对圭亚那民众健康的关怀，对圭亚那医疗事业的支持表示感谢，高度赞赏了中海油作为国有企业的社会责任感与民族担当。2023年是中国（江苏）医疗队援圭30周年，医疗援助基金的成立为30周年系列活动打响了首炮。医疗队承诺将在后续医疗工作中严格把关、合理使用医疗援助基金，将其用于最需要帮助的群体，发挥基金最大作用。

中海油圭亚那公司总经理刘晓祥发言表示，中海油圭亚那公司一直关注和支持圭亚那的卫生教育，此次基金的成立是企业对圭民生帮扶中的一部分。目前第一阶段公司先行注入援助基金一万美元，后期中海油将分阶段投入更多的资金用于改善圭亚那民生健康以及医疗人才培养。

双方交谈中，均期待后续有更密切的合作，合力共同造福圭亚那民众。

随后，双方签署了医疗援助基金成立合作协议，进行了资金交接并合影留念。

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