中国人民对外友好协会副会长李希奎接受人民网专访。人民网 王婧摄

人民网呼和浩特1月11日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。从儒家传统文化五常之首的“仁”，到承载中华民族修身处事价值追求的“义”，连续两年的“汉字缘”已成为拉近中外民心的纽带，促进文明互鉴、相知相融的民间外交平台。

一个“义”字，对中国人千百年来影响厚重深远，“讲信义、重情义、崇正义、尚道义”成为刻入中华文明骨髓的行为准则。

“尤其在当下，‘义’更有其特殊的内涵。当今世界进入了新的动荡变革期，越是在这样的时候，越需要公平、正义，越要有担当！”中国人民对外友好协会副会长李希奎接受人民网专访谈到。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。 “我很高兴地注意到，本次故事大会很多选手不仅仅讲述他们在中国与‘义’有关的故事，也讲述在自己国家和‘义’相连的人或事。”

“有一位选手提到‘义行天下’，让我印象很深，说明选手通过参加这个故事大会，对中国文化的感悟，对中国方案的理解非常深刻。外国视角对中华传统文化和当代中国发展的认识，也让我们受到启示。”“汉字缘”既是文化交流的盛会，也是无论国别、种族、职业面向全球青年传递友谊，增进情感的桥梁。“未来还需要青年的力量，用多种多样好的形式，增进中外人民间了解，拉近彼此之间的距离。”李希奎表示。

谈及中国人民对外友好协会未来在凝聚国际间交流合作的构想时，李希奎强调，“‘汉字缘’2022国际故事大会决赛举办地——呼和浩特市，既能让来自全球各地的选手们领略到‘青城’极具魅力的草原文化，也能让他们亲身体验中华民族多元一体的文明。中国人民对外友好协会未来也将依托友好城市，与人民网携手，‘请进来，走出去，’共同讲好中国故事。”

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