人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“汉字缘”2022国际故事大会圆满落幕

2023年01月10日20:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号

“汉字缘”2022国际故事大会决赛现场。人民网 王婧摄

人民网呼和浩特1月10日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。

中国人民对外友好协会副会长李希奎、人民网总编辑罗华、呼和浩特市副市长徐守冀等出席大会决赛现场并致辞。

人民网总编辑罗华，北京外国语大学国际新闻与传播学院院长姜飞，人民网外籍专家湖长明，内蒙古文联党组成员、副主席闫艳，呼和浩特市文物保护与考古研究中心主任、昭君博物院院长、文博研究馆员武高明，国家一级编导、内蒙古舞蹈家协会副主席、国家艺术基金评审委员会专家彭飞应邀担任决赛评委，为选手现场打分。

中国人民对外友好协会副会长李希奎致辞表示：“汉字是中华文化的精魄，中华文明最深层的价值追求。千百年来，‘万事莫贵于义’‘舍生取义’‘先义后利’‘君子喻于义’等作为中国传统文化的精髓融入了中华民族血脉，塑造了中华民族修身处事的基本规范和行为准则，承载着中华民族讲信义、重情义、崇正义、尚道义的文化传统和精神基因。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期，人类面临严峻的考验。建设一个什么样的世界、如何建设这个世界，既是关乎人类前途命运的重大课题，也是值得我们每一个人认真思考的问题。本次大会以‘义’为主题，希望这个凝结中华传统智慧的‘义’字为我们应对当下共同课题、思考前行的方向提供有益启示。”

人民网总编辑罗华致辞表示：“这是人民网连续第三年与中国人民对外友好协会主办‘汉字缘’国际故事大会活动。从单一的演讲比赛到综合性公共外交活动，‘汉字缘’和各国选手们一起领略中华文明的精神标识和文化精髓，共同谱写文明互鉴、相知相融的友好佳话。当前，世界百年未有之大变局加速演进，坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界，是回答时代之问、构建人类命运共同体的应有之义。本次大会以‘义’为主题，传递相互尊重、公平正义、合作共赢的价值追求，在交流互鉴中绽放文明的时代之光。”

呼和浩特市副市长徐守冀在致辞中强调：“汉字是中华文化传承的载体，‘义’是本届活动的主题。呼和浩特拥有中华民族崇礼守信的‘义’字文化基因，数千年的建城史，是各民族交往交流交融的历史，是铸牢中华民族共同体意识的历史，是中华民族大融合、大团结、大发展的历史。”他说：“当下的呼和浩特，在抢抓城市发展过程中，早已把‘讲信义、重情义、扬正义、树道义’融入城市发展血脉当中。希望各位选手能通过对‘义’的阐释，讲好呼和浩特故事，讲好中国故事，展现可亲、可敬、可信的中国形象。”

来自阿富汗、泰国、多哥、乌克兰、德国、喀麦隆、俄罗斯、印度、西班牙、美国的10名选手（按出场顺序排列）入围决赛。每人以“义”为主题，分别进行7分钟的现场讲述。6位评委从中文表达能力、现场感染力、故事阐述的核心价值观、文明互鉴成效等方面进行评分。

选手们用所见所思所感，动情讲述“义”的故事，分享“我”与汉字的缘分。经过精彩的交流比拼，来自喀麦隆的奕晓龙最终摘得桂冠，荣获特等奖；安妮（印度）、陈雪婷（泰国）荣获一等奖；克秀莎（乌克兰）、爱德华（俄罗斯）、亚尼克（德国）荣获二等奖；高飞（多哥）、马弟（阿富汗）、卢卡斯（西班牙）荣获三等奖。皮特（美国）因故未到现场参加决赛，获得本届故事大会的特别纪念奖。

值得一提的是，“汉字缘”2022国际故事大会在韩国开设了分赛区，这是大赛举办以来首次开设海外分赛区。吸引了来自韩国忠清北道、庆尚南道、庆尚北道、京畿道、首尔等200多名选手积极踊跃参与。决赛现场，主持人揭晓了“汉字缘”2022国际故事大会韩国分赛区的总冠军——郑有珍。

“汉字缘”2022国际故事大会以“义”为主题，旨在借“义”传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，凝聚携手前行、迈向未来的力量。来自70余国的近3000名选手因汉字结缘，跨越山海，热情踊跃参与。

(责编：于洋、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部