“汉字缘”2022国际故事大会决赛现场。人民网 王婧摄

人民网呼和浩特1月10日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共呼和浩特市委、呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会决赛于2023年1月10日在内蒙古呼和浩特市圆满落幕。

中国人民对外友好协会副会长李希奎、人民网总编辑罗华、呼和浩特市副市长徐守冀等出席大会决赛现场并致辞。

人民网总编辑罗华，北京外国语大学国际新闻与传播学院院长姜飞，人民网外籍专家湖长明，内蒙古文联党组成员、副主席闫艳，呼和浩特市文物保护与考古研究中心主任、昭君博物院院长、文博研究馆员武高明，国家一级编导、内蒙古舞蹈家协会副主席、国家艺术基金评审委员会专家彭飞应邀担任决赛评委，为选手现场打分。

中国人民对外友好协会副会长李希奎致辞表示：“汉字是中华文化的精魄，中华文明最深层的价值追求。千百年来，‘万事莫贵于义’‘舍生取义’‘先义后利’‘君子喻于义’等作为中国传统文化的精髓融入了中华民族血脉，塑造了中华民族修身处事的基本规范和行为准则，承载着中华民族讲信义、重情义、崇正义、尚道义的文化传统和精神基因。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期，人类面临严峻的考验。建设一个什么样的世界、如何建设这个世界，既是关乎人类前途命运的重大课题，也是值得我们每一个人认真思考的问题。本次大会以‘义’为主题，希望这个凝结中华传统智慧的‘义’字为我们应对当下共同课题、思考前行的方向提供有益启示。”

人民网总编辑罗华致辞表示：“这是人民网连续第三年与中国人民对外友好协会主办‘汉字缘’国际故事大会活动。从单一的演讲比赛到综合性公共外交活动，‘汉字缘’和各国选手们一起领略中华文明的精神标识和文化精髓，共同谱写文明互鉴、相知相融的友好佳话。当前，世界百年未有之大变局加速演进，坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界，是回答时代之问、构建人类命运共同体的应有之义。本次大会以‘义’为主题，传递相互尊重、公平正义、合作共赢的价值追求，在交流互鉴中绽放文明的时代之光。”

呼和浩特市副市长徐守冀在致辞中强调：“汉字是中华文化传承的载体，‘义’是本届活动的主题。呼和浩特拥有中华民族崇礼守信的‘义’字文化基因，数千年的建城史，是各民族交往交流交融的历史，是铸牢中华民族共同体意识的历史，是中华民族大融合、大团结、大发展的历史。”他说：“当下的呼和浩特，在抢抓城市发展过程中，早已把‘讲信义、重情义、扬正义、树道义’融入城市发展血脉当中。希望各位选手能通过对‘义’的阐释，讲好呼和浩特故事，讲好中国故事，展现可亲、可敬、可信的中国形象。”

来自阿富汗、泰国、多哥、乌克兰、德国、喀麦隆、俄罗斯、印度、西班牙、美国的10名选手（按出场顺序排列）入围决赛。每人以“义”为主题，分别进行7分钟的现场讲述。6位评委从中文表达能力、现场感染力、故事阐述的核心价值观、文明互鉴成效等方面进行评分。

选手们用所见所思所感，动情讲述“义”的故事，分享“我”与汉字的缘分。经过精彩的交流比拼，来自喀麦隆的奕晓龙最终摘得桂冠，荣获特等奖；安妮（印度）、陈雪婷（泰国）荣获一等奖；克秀莎（乌克兰）、爱德华（俄罗斯）、亚尼克（德国）荣获二等奖；高飞（多哥）、马弟（阿富汗）、卢卡斯（西班牙）荣获三等奖。皮特（美国）因故未到现场参加决赛，获得本届故事大会的特别纪念奖。

值得一提的是，“汉字缘”2022国际故事大会在韩国开设了分赛区，这是大赛举办以来首次开设海外分赛区。吸引了来自韩国忠清北道、庆尚南道、庆尚北道、京畿道、首尔等200多名选手积极踊跃参与。决赛现场，主持人揭晓了“汉字缘”2022国际故事大会韩国分赛区的总冠军——郑有珍。

“汉字缘”2022国际故事大会以“义”为主题，旨在借“义”传递世界文明交流互鉴、相知相融的理念，凝聚携手前行、迈向未来的力量。来自70余国的近3000名选手因汉字结缘，跨越山海，热情踊跃参与。

(责编：于洋、吴成良)