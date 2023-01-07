新华社纽约1月6日电 综述：通胀降温刺激纽约股市显著走高

新华社记者刘亚南

受最新数据显示美国通胀继续降温等因素影响，纽约股市三大股指6日显著上涨，收盘涨幅均超2%。

道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨700.53点，收于33630.61点，涨幅为2.13%；标准普尔500种股票指数上涨86.98点，收于3895.08点，涨幅为2.28%；纳斯达克综合指数上涨264.05点，收于10569.29点，涨幅为2.56%。

此外，市场高度关注的平均小时工资涨幅明显回落，市场对高通胀持续的担忧得到缓解。服务业景气指数两年多来首次进入收缩区间，显示经济进一步降温，一些投资者对美国出现经济软着陆的乐观预期回升，这些因素均提振了市场人气。

美国劳工部当日公布的数据显示，2022年12月份美国非农部门新增就业岗位数量为22.3万个，高于市场预期的20万个；同期美国失业率为3.5%，低于市场预期的3.7%。

道富环球投资顾问公司首席投资策略师迈克尔·阿伦表示，通胀正朝美联储的目标发展，投资者为此感到兴奋。

芝加哥商品交易所美联储观察工具6日数据显示，市场认为美联储在下一个议息会议上加息25个基点的概率约76%，高于前一日的约62%。

里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金表示，美联储进一步调低加息幅度有助于减少对经济造成的伤害。相比2022年的激进加息，美联储如今的货币政策可以更从容。

尽管美国通胀正逐渐降温，但美联储货币政策转向仍需要更多证据。部分市场分析人士认为，美联储下一次加息的幅度仍将是50个基点，美国股市仍不具备持续上涨的宏观经济条件。

瑞银集团6日表示，服务业景气指数的大幅下降强化了投资者对美联储加息周期更接近结束的看法。不过，就业市场仍旧紧张，预计股市将波动。

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