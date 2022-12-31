新华社北京12月30日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌30日表示，中国外交始终保持人民外交本色，外交为民是我们始终不渝的宗旨。在新的一年里，我们将继续把外交为民记在心上、扛在肩上、落到实处。

当日例行记者会上，汪文斌回答记者提问，介绍过去一年外交部在外交为民方面所采取的举措。

汪文斌说，中国外交始终保持人民外交本色，外交为民是我们始终不渝的宗旨。

“今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，面对复杂的疫情和国际地区形势，我们用心用力用情保护海外同胞安全，切实维护海外同胞正当合法权益，全力做好海外同胞的守护者和贴心人。”汪文斌说。

他表示，在乌克兰局势突变之际，外交部第一时间启动领保应急机制，实施紧急撤侨行动，在战火纷飞中安全转移了5200多名中国公民。我们妥善应对全球一系列突发紧急事态，及时发布安全提醒，撤离高风险地区侨民，全力营救遭绑架人员。

他说，面对仍在肆虐的疫情，我们在全球范围推动“春苗行动”加强版，为生活工作在180个国家的460多万中国公民接种疫苗，努力安排确有困难的滞留同胞回到祖国怀抱。12308热线24小时高效运转，全年受理求助来电近50万通，为海外同胞纾困解难。

汪文斌说，着眼海外同胞实际需求，我们着力打造“智慧领事平台”，不断创新云端办照、视频公证、在线预约、移动支付等便民措施，努力让海外同胞少跑腿、多办事。随着中外人员往来暂行措施的出台，我们还将进一步完善有关措施，助力同胞们跨国出行更加安全、健康、便捷。

汪文斌表示，中国外交是人民的外交。海外同胞的万里归途，就是中国外交的万里征途。广大百姓的心之所向，就是中国外交的奋斗方向。“在新的一年里，我们将继续把外交为民记在心上、扛在肩上、落到实处。伟大祖国永远是每一位同胞的坚强后盾。”

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