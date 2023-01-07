中缅两国政府官员和企业代表庆祝中国投资的光伏项目并网发电。中国电建供图

人民网仰光1月6日电 （记者李秉新）由中国电建投资开发的缅甸中部光伏项目群首个项目（京荣）新年之际并网发电，中缅双方日前在内比都举行了庆祝仪式，中国驻缅甸大使陈海、经济商务参赞谭书富、项目企业负责人以及缅甸多位联邦部长和省邦首席部长出席。

京荣项目从开工到发电历时8个月，创造了中国企业在缅甸发电项目当年开工当年发电的奇迹，受到中缅两国政府高度肯定。

陈海大使对项目成功并网发电表示祝贺。他表示，电力是民生之本、发展之基、繁荣之源。中方持续开展对缅电力合作，帮助缅方早日解决电力短缺问题。此次京荣项目率先实现并网发电，是中缅双方在电力领域合作的又一成功典范，将有效改善缅甸相关地区电力紧缺现象，促进当地经济社会发展。在项目建设过程中，项目企业还不忘履行社会责任，向周边民众开展爱心捐赠增进友谊，树立了良好企业形象。相信未来会有更多中方电力项目在缅甸落地，结出更多合作硕果，造福更多缅甸民众。

缅甸电力部部长当汉在致辞中指出，京荣光伏发电项目是中国实施的第四个太阳能发电项目，每年可生产6370万千瓦时的电力，全年共可为缅甸29670户家庭供应电力。目前主要是与中国电建合作实施太阳能发电项目，未来中国在缅甸水电项目中也将扮演着重要角色，欢迎中方对缅甸水电和风电项目也进行更多投资。

项目公司负责人表示愿同缅方通过项目合作继续深化胞波情谊，促进两国共同发展，为共建中缅命运共同体添砖加瓦。

缅甸中部光伏项目群总投资约1.49亿美元，并网容量160兆瓦，年发电量3.42亿度电，可满足缅甸100万户农村家庭用电，是中国电建在海外投资兴建的首个光伏项目，也是缅甸境内最大的新能源发电项目群。京荣项目顺利并网发电将缓解缅甸中部地区电力短缺问题，进一步提升中国电建在缅甸及周边国别市场深耕拓展的带动力和影响力，具有重要战略意义。

除缅甸电力部外，缅甸商务部、建设部、能源部、新闻部、科技部、劳工部、自然资源部、农业发展部部长以及克钦邦、马圭省首席部长等多位联邦部长级官员也出席了庆祝仪式。

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