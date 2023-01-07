人民网伦敦1月6日电 （记者周卓斌）2023年1月6日，中国驻英国使馆就中国新冠疫情形势和防控政策举行中外媒体吹风会，驻英使馆公使衔参赞、发言人毕海波向媒体介绍情况，并回答记者提问。

发言人表示，新冠疫情发生以来，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，从自身国情出发，制定符合最广大人民利益的防疫政策。事实证明，中国不仅最大程度守护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展影响，也努力阻止疫情在全球扩散，为全球公共卫生做出了贡献，付出了牺牲。随着新冠病毒不断变异弱化，对人体健康和生命安全的危害减弱，中国医疗救治、病原检测、疫苗接种等能力持续提升，政府积极呼应民众更加关注日常生活、工作、学习和生计要求，因时因势调整优化防控措施。中国防控进入新阶段，将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，将工作重心由防控感染转向保健康、防重症。中方相关部门积极扩充医疗资源，建立分级分类诊疗机制，提高药品产能供给，调集一切资源保护患有基础病的老年人、孕产妇和儿童等重点人群，千方百计降低重症，减少死亡。这既是科学防控的及时、必要之举，也是高效统筹疫情防控和经济社会发展、维护最广大人民根本利益的战略、长远之举。

发言人表示，中国疫情形势发展总体在预期和可控之中。对一些省市可能迎来的疫情高峰，中方相关部门有着科学评估，进行了必要准备，有充分信心确保调整转段平稳有序推进。在中国共产党的坚强领导下，有14亿多中国人民众志成城，有日益强大的综合国力坚实支撑，我们完全有信心、有能力、也有把握早日赢得抗击疫情的最终胜利。

发言人表示，中国科学统筹疫情防控和经济社会发展，为保障全球产业链供应链稳定顺畅、促进世界经济发展作出重要贡献。随着中国疫情形势不断好转，稳增长的政策叠加效应不断显现，中外人员往来更加便利，中国积压已久的消费需求将集中释放，投资者信心将得到提振，为世界经济复苏增长带来更多利好。

发言人表示，新冠疫情发生以来，作为负责任的大国，中国一开始就采取公开、透明的态度，第一时间向国际社会通报疫情信息，开展国际合作，促进国际社会团结抗疫。中国主管部门依法、及时、公开、透明发布了相关信息，并通过全球流感共享数据库分享了中国近期新冠病毒感染病例的病毒基因数据。三年来，中方已同世卫组织开展技术交流60余次，“新十条”发布以来就已经举行了两次。截至2022年12月，中国已向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资。三年来，中国与世卫组织及有关国家和地区保持密切沟通，共向34个国家派出抗疫医疗专家组，毫无保留地和各方分享中国抗疫经验，得到国际社会高度评价。中国将继续为推动抗疫国际合作和构建人类卫生健康共同体作出新的重要贡献。

(责编：苏缨翔、常红)