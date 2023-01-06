在2023年美国消费电子展，越来越多的品牌聚焦可持续发展理念。人民网记者 李志伟摄

人民网拉斯维加斯1月6日电 （记者李志伟）2023年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）于1月5日开幕。在此次展会上，来自世界各地的企业展示各自最新产品以及消费电子领域的最新趋势。

据主办方美国消费技术协会介绍，今年有170多个国家和地区的3000多家参展商参加展会。此次展会为期4天。美国哥伦比亚广播公司报道说，今年的展会将恢复到正常水平。此前受新冠疫情影响，2021年该展会首次以网络虚拟形式举办，2022年恢复线下展会形式，但参与者少于往年。主办方称，今年展会占地面积较2022年扩大70%以上，有近1000家新展商参展。美联社报道说，此次展会预计将吸引多达10万名与会者。

此次展会上，许多中国企业携最新产品和技术亮相。根据主办方提供的展商名单，超过500家中国企业参展。在主展厅，TCL、海信等中国企业拥有规模庞大的展示区，非常引人注目。TCL设立了占地1650平方米的展区，集中展示涵盖居家生活各个场景的智慧家电产品。在半导体显示领域，TCL华星展示了全球首款65英寸8K印刷OLED显示器。联想集团在此次展会上发布全球首款全尺寸双OLED屏笔记本电脑，并推出全功能无线底座。

此次展会主题是“技术如何应对世界上最大的挑战”。美国消费技术协会总裁兼首席执行官加里·夏皮罗表示，技术进步正在帮助解决世界上最大的挑战，2023年的消费电子展将为未来一年设定议程。据主办方介绍，此次展会还扩展了新的领域，包括汽车与出行、数字健康、可持续发展、元宇宙等。

美国消费电子展是全球最大的消费技术产业盛会之一，始于1967年。该展会被视为国际消费电子领域的“风向标”，每年都吸引全球各地众多企业参展。

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