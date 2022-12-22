人民网首尔12月22日电 （记者马菲）第四届“新时代中国大讲堂”21日举行结业仪式。中国驻韩国大使邢海明出席并致辞，赛尔文化财团理事长池龙泽、前国会议员崔元植、韩中文化友好协会会长曲欢及来自韩国各地的学员出席。

邢海明回顾了过去一年中韩关系发展成就，表示今年来中韩高层交往频繁，两国元首通过会晤、通话、互致信函等方式保持密切战略沟通，为中韩关系发展掌舵领航。两国务实合作再创佳绩，人文交流更加活跃，双方努力克服疫情等不利因素影响，携手维护两国和全球产供链稳定畅通，推动中韩经贸合作逆势上扬。双方在“中韩文化交流年”框架下举办了丰富多彩的人文交流活动。中方将推出更多便利条件和措施，相信将有利于双边人员往来和务实合作早日恢复正常。

邢海明强调，当前国际形势中的不稳定不确定因素日益上升，特别是美国大搞强权霸凌行径，坚持错误的对华政策，不仅严重破坏中美关系，还给中韩关系发展带来负面影响。同时，中韩民意基础也有待改善。中国驻韩国大使馆将一如既往为落实两国元首共识、推动两国关系发展而不懈努力。希望各位学员今后共同致力于中韩关系发展，为增进两国民间友好做出积极贡献。

池龙泽表示，韩中文化同根同源，既有相通之处，又各具特色。两国文化中的共通点应成为推动关系发展、促进民心相通的“催化剂”而非“绊脚石”。希望两国人民特别是青年朋友多了解学习对方的历史文化，增进相互理解、尊重彼此关切，共同助力韩中关系书写新的篇章。

崔元植表示，“新时代中国大讲堂”旨在帮助韩国各界精英理解今日之中国，促进面向未来的韩中关系发展。结业不代表结束，希望各位学员不断学习，继续加深对华理解、增进友好共识，积极为韩中关系下一个30年的繁荣发展添砖加瓦、贡献力量。

“新时代中国大讲堂”自2020年起已成功举办四届，邀请中韩两国专家围绕当代中国的政治、经济、社会、文化等向韩国各界精英授课，致力于增进韩国各界人士对华理解认知。第四届于2022年9月23日开课，50余名学员经过3个月的学习顺利结业。

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