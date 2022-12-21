人民网北京12月21日电 （记者苑基荣）12月20日，国际青年企业家协会联盟（以下简称“青企联”）意向会员协调会举行。会议通报筹备工作进展情况，并就相关事宜进行讨论。

中国国际青年交流中心主任张华表示，全球经济正面临严重衰退，各国青年企业家需要空前团结，不断提振经济复苏信心，以实际行动维护全球产业链供应链的稳定安全畅通。交流中心希望与相关各方一道，引领各国青年企业家维护多边贸易体制，主动参与全球经济重塑和构建开放型世界经济进程，努力打造互利共赢的青年企业家国际合作新平台。

缅甸青年企业家协会主席昂·都拉、牙买加青年企业家协会主席格雷哈姆、泰国贸易委员会青年商会国际联络局局长克莱索恩、柬埔寨青年企业家协会主席奥肯哈、蒙古国青年联合会对外关系常委会会长毕力功、马里青年企业家协会第一副主席阿梅耶、马来西亚文华青年企业家协会主席陈志雄、几内亚青年企业家网络主席助理卡马拉、坦桑尼亚青年企业家协会副主席托马斯、黑山青年企业家联盟主席布拉托韦克、老挝青年企业家协会副主席翁普拉修斯先后发言，表示支持中方倡议，希望加强团结，密切沟通，努力挖掘各方资源优势，不断加快青企联筹备工作步伐，为全球经济治理增添青年动力。

与会代表围绕青企联的组织架构、会员构成、运转机制等共同关心的问题进行了交流，达成了广泛共识。大家普遍认为，在世界经济增长乏力的情况下，青企联秉承开放、包容、普惠、共赢的发展理念，有助于各国青年企业家的成长发展，也有助于深化各国青年企业家组织之间的交流与合作，意义重大。

会议提出了后续工作安排。来自五大洲的20个国家青年企业家组织代表，以及中非友好协会联盟副主席迪亚拉等出席了会议。

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