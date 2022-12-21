新华社洛杉矶12月20日电（记者高山）由美国乒乓球协会、中国驻洛杉矶总领馆和美国南加州华人华侨联合总会联合主办的纪念中美“乒乓外交”51周年论坛暨晚宴20日在加利福尼亚州洛杉矶举行。

国际乒联及中美两国官员、体育界人士和南加州华侨华人代表500余人出席了此次活动，重温“小球转动大球”的历史佳话以及“乒乓外交”对中美关系的重要历史和现实意义。

中国驻洛杉矶总领事张平在致辞中表示，51年来，“乒乓外交”精神代代传承，为推动中美两国关系发展和两国人民交往注入源源动力，令两国人民和世界都从中受益。他指出，虽然中美两国在历史文化、社会制度和发展道路等方面存在不同，但是都可以从“乒乓外交”中汲取推动两国关系向前发展的智慧和力量，从而不断超越分歧、深化友谊、加强相互了解与合作。

美国乒乓球协会首席执行官沈伟妮表示，全美今年有多达7场纪念“乒乓外交”的活动，美国各界诸多人士在这些活动中分享了自己的故事以及对“乒乓外交”重要意义的认识。她强调，体育促进友谊与交往，重温“乒乓外交”使人认识到即使双方存在不同，但是共同之处仍远远大于分歧。

国际乒乓球联合会主席佩特拉·索林也在致辞中强调了“乒乓外交”为促进人类和平与友谊带来的启迪。她表示，“乒乓外交”的精神已经深植于乒乓球运动中，让这项运动成为促进对话与增进友谊的载体。

(责编：贾文婷、张悦)