人民网莫斯科12月21日电（记者隋鑫） 12月20日，驻俄罗斯大使张汉晖在使馆代表中国政府向全俄国家电视广播公司总裁多布罗杰耶夫颁授2022年度中国政府友谊奖奖章及证书，表彰其为促进中俄关系发展所作的努力与贡献。俄总统办公厅第一副主任格罗莫夫、“今日俄罗斯”国际新闻通讯社社长基谢廖夫、全俄国家电视广播公司副总裁康德拉绍夫以及中俄两国媒体代表30余人出席颁奖仪式。

张汉晖大使向多布罗杰耶夫颁授2022年度中国政府友谊奖奖章及证书（驻俄罗斯大使馆供图）

张大使首先代表中国政府和本人，向多布罗杰耶夫荣获2022年中国政府友谊奖表示衷心祝贺。张大使指出，多布罗杰耶夫先生作为中俄媒体合作领军人物，带领全俄国家电视广播公司，积极落实两国元首共识，发挥桥梁纽带作用，推动《平“语”近人——习近平喜欢的典故》首次在俄电视台落地播出；坚定维护国际公平正义，勇担媒体社会责任，在新冠疫情等问题上坚决反对抹黑中国言论，部署全俄国家电视广播公司播出《武汉抗疫》等专题记录片、录制访谈节目等；长期致力中俄友好事业，在新中国成立70周年和中俄建交70周年之际，主动把包括开国大典彩色胶片在内的珍贵影像资料提供给中方，推动两国合作制播《中国的重生》《胜利的回忆》等纪录片，有力促进了两国人民间的传统友谊。为表彰多布罗杰耶夫先生对新时代中俄全面战略协作伙伴关系发展作出的杰出贡献，中国政府决定授予他2022年中国政府友谊奖，这也充分体现了中方对发展中俄关系的高度重视。

张汉晖大使致辞（驻俄罗斯大使馆供图）

俄总统办公厅第一副主任格罗莫夫表示，中国政府友谊奖前身是上世纪50年代为鼓励赴华工作的前苏联等国专家而设立的奖项，该奖见证了俄中关系的发展变迁，是两国人民传统友谊的象征。多布罗杰耶夫总裁获此殊荣具有特殊重要意义，体现了中方朋友对深化俄中传统友谊的高度重视，将有力推动两国媒体进一步交流与合作，谨代表俄罗斯全体媒体同仁对其表示热烈祝贺。当今全球政治经济动荡不安，俄中正共同经历不平凡的发展时期。面对新征程新挑战，俄方愿与中方一道，推动俄中关系在高水平中不断取得新发展，继续深化两国包括媒体在内的各领域密切合作，为两国人民带来更多福祉，为世界繁荣稳定作出更大贡献。

俄总统办公厅第一副主任格罗莫夫致辞（驻俄罗斯大使馆供图）

多布罗杰耶夫就被授予中国政府友谊奖向中国政府和中国人民表示衷心感谢。他表示，及时、全面报道俄中合作最新进展是两国媒体人的职责所在，我为能参与其中深感自豪。近年来，全俄广电记者深入中国，以第一视角报道中国的蓬勃发展和中国人民自信昂扬的精神面貌，向俄及世界人民全面而客观地展现新时代的真实中国，传达俄中传统友谊。此次获颁中国政府友谊奖不仅是个人的崇高荣誉，更是对全俄广电和所有俄罗斯媒体人工作的高度肯定。未来全俄广电公司将继续携手中国同事，推动两国在新闻报道、电影电视等领域开展合作，深化俄中文化交流互鉴，不断夯实两国世代友好的民意基础。

全俄国家电视广播公司总裁多布罗杰耶夫发表获奖感言（驻俄罗斯大使馆供图）

多布罗杰耶夫，男，1959年生于莫斯科，现任全俄国家电视广播公司总裁，掌舵覆盖俄罗斯全境、影响力最大的国家级新闻台等全媒体平台，在俄国内和国际上均享有极高声望，曾荣获俄罗斯联邦一级祖国功绩勋章。

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