新华社广州12月21日电（记者魏蒙）21日，首届亚洲通用航空展新闻发布会暨签约仪式在珠海举行。该展由承办中国国际航空航天博览会的珠海航展有限公司与德国通用航空展(AERO)联手打造，将于2023年11月23日至26日在珠海国际航展中心举办。目前，该展已启动展商报名与各项筹备工作。

从明年起逢单年举办的该展，将汇集全球领先的通用航空企业，展示当今通航领域最新技术、成果、产品，促进通航领域前沿科技交流与商贸合作，推动中国乃至全球通航产业持续健康发展。“我们与有40年历史的德国通航展携手，将助推中国及全球通航产业发展。”珠海航展有限公司董事长兼总经理孙洁峰说。

首届亚洲通航展将以“实现您的飞行梦想”为主题，采取室内室外、动态静态相结合的形式，将展示超轻型直升机、旋翼机、活塞或涡桨飞机、公务机、无人机、新型推进系统、电动飞行、航空电子设备、航空服务、机场基础设施以及飞行员装备等，覆盖通航应急救援、新兴航空消费、通航运输、传统通航作业四大领域，同时，还将围绕电动飞行、通航产业、金融等行业前沿热点，举办一系列综合性高端论坛、投资推介会、成果发布会及签约仪式等特色活动，并将安排参展机型进行性能示范飞行表演。

该展将与逢双年在珠海举办的中国国际航空航天博览会相互促进、错位发展。当日，珠海航展有限公司分别与亚洲商务航空协会、中国航空器拥有者及驾驶员协会等7家通航领域协会组织与企业通过线上方式进行签约。

德国通航展项目负责人Tobias Bretzel表示，珠海拥有一流的场地、一流的展览设施和一支出色的团队，这都是德方选择联合在中国珠海举办亚洲通航展的重要原因。在双方的共同努力下，相信亚洲通航展定能成为亚洲顶级的通用航空国际专业展会，为全球通航企业带来新的发展机遇。

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