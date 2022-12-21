人民网约翰内斯堡12月20日电（刘畅 张茜） 13日，国家能源集团龙源电力南非公司在约翰内斯堡市举行媒体发布会及智库研讨会，会上发布了龙源电力南非公司《2021年社会责任报告》，并就其委托当地智库撰写的《2022年南非媒体战略报告》进行研讨。来自南非多家主流媒体和智库代表，以及南中经贸协会、在南媒体代表等20余人参加了此次活动。

与会人员合影。人民网 刘畅摄

会上，龙源电力南非公司代表盛斌首先向中南媒体和智库介绍了龙源南非《2021年社会责任报告》的内容和亮点。盛斌表示，自2017年项目投运以来，龙源南非公司积极履行社会责任，实施精准帮扶支持属地社区发展。截至目前已为当地教育事业捐赠3415多万兰特，为体育事业资助970多万兰特，同时还为当地社区投资运营医疗大巴，每年可为9000名社区居民提供高质量的免费医疗服务。

他说，龙源南非还成立“助学·筑梦·铸人”奖学金计划，资助项目所在地贫困大学生完成学业，其中一名受助学生已成功完成电气工程专业的学习，并加入龙源南非工作。

龙源南非公司代表盛斌发表致辞。人民网 刘畅摄

约翰内斯堡大学国际关系和政治学副教授兼非中研究中心主任大卫·蒙耶（David Monyae）在致辞中介绍了《2022年南非媒体战略报告》的调研和撰写经过。该报告由龙源电力南非公司委托编写，旨在研究企业、媒体及利益相关者之间可能构建的关系图谱及策略，同时针对如何通过媒体构建企业的公众形象作出了详细的研究建议。

约翰内斯堡大学国际关系和政治学副教授兼非中研究中心主任大卫·蒙耶（David Monyae）发表致辞。人民网 刘畅摄

南中经贸协会代表发表致辞。人民网 刘畅摄

会议期间，中南媒体围绕龙源南非项目运营现状，帮扶项目所在地社区教育、健康的具体案例及经验等进行了踊跃的提问。大家一致对中资企业主动邀请当地媒体参与信息发布、共商企业发展表示支持和肯定。

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