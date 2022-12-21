今年2月24日俄罗斯发起对乌克兰的特别军事行动以来，俄乌冲突局势愈演愈烈。尽管俄乌双方进行了几轮谈判，但除了达成黑海港口农产品外运协议外，乌克兰危机至今依然难以看到和平曙光。

俄乌冲突局势如何演变发展

俄对乌特别军事行动开始后，双方冲突迅速加剧，范围从顿巴斯地区逐步蔓延到乌东部多地。俄国防部3月25日表示，特别军事行动第一阶段主要任务已总体完成，乌武装部队战斗力已遭实质性削弱，俄军将集中力量实现在顿巴斯地区的主要目标。

此后，乌军在美西方的军备情报支持下发起反攻。9月18日，乌军方宣布，已收复哈尔科夫州东部大部分地区。

9月19日，人们在乌克兰哈尔科夫州伊久姆市骑车出行。新华社发（罗曼·佩图科夫 摄）

10月5日，俄总统普京批准顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松四地分别作为联邦主体加入俄联邦的条约，并签署接纳上述四地入俄的相关法律文件。

10月8日，克里米亚大桥发生爆炸，造成3人死亡。普京9日在听取俄有关部门就爆炸事件所做调查后表示，此次爆炸是乌克兰特工部门策划和实施的，是一起针对“关键民用基础设施的恐怖袭击”。

从10月10日开始，俄军持续对乌境内能源、军事指挥和通信设施进行大规模打击。乌武装部队总司令扎卢日内日前在接受英国《经济学人》采访时表示，俄方更大规模的袭击或将使乌能源系统瘫痪。乌武装部队总参谋部作战总局副局长格罗莫夫12月15日在新闻发布会上表示，俄当局试图将俄乌冲突长期化以消耗乌克兰及其西方伙伴，俄方的战略意图仍然是“夺取乌克兰全部领土”，但从短期看，俄方的主要精力仍然放在实现对顿巴斯全境的控制这一目标。

俄乌谈判取得了哪些成果

俄对乌发起特别军事行动以来，双方举行过多轮谈判，但最初在白俄罗斯举行的两次面对面谈判和此后的数次视频沟通均未能取得明显进展。

在土耳其的斡旋下，3月29日，俄乌双方代表团在伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判。乌方提出在国际安全保障下确立中立地位，而俄方也承诺大幅减少在乌首都基辅和切尔尼戈夫方向的军事行动。

3月29日，俄罗斯和乌克兰谈判代表在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫总统府开启新一轮谈判。新华社发（土耳其总统府供图）

但就在俄乌非常接近和谈成功之际，乌方指责俄军在基辅西北部布恰市杀害了数百名平民。俄方对此明确否认。“布恰事件”后，俄乌谈判受阻。

直到今年7月，俄乌谈判才在粮食运输问题上取得成果。俄乌双方7月22日就恢复黑海港口农产品外运分别与联合国和土耳其签署协议。同时，俄罗斯与联合国签署有关俄农产品出口的谅解备忘录，以确保俄粮食和化肥畅通无阻地进入世界市场。但在协议执行过程中，诸多分歧和问题依然存在。

8月6日，从乌克兰出发的第二批运粮船抵达土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口附近。新华社记者 沙达提 摄

俄乌冲突升级以来，除美西方一些国家外，国际社会普遍支持双方通过对话谈判解决问题，但迄今，粮食协议可以说是俄乌谈判取得的唯一成果。

乌克兰危机和平解决走向如何

乌总统泽连斯基日前呼吁七国集团在2023年继续对乌提供支持并提议俄方考虑在圣诞节来临之际从乌领土撤军。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应，俄方没有收到任何方面有关在圣诞节或新年休战的建议，该问题不在议事日程上。

分析人士普遍认为，从当前多方面形势来看，俄乌之间尚不具备组织谈判的政治基础，乌克兰危机的和平解决之路还很漫长。

一方面，俄方在其立场中提出谈判应考虑“新现实”。

俄方已多次表示不放弃和谈，但无法接受将撤军作为谈判先决条件。俄国防部国际军事合作总局前副局长叶夫根尼·布津斯基直言不讳地指出：“美国不会允许乌克兰投降，俄罗斯也不会把公投入俄的地区再送回去。”据今日俄罗斯通讯社报道，佩斯科夫本月13日说，如果不考虑乌克兰局势的新现实，就不可能在实现和平方面取得任何进展。

工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者 张铖 摄

另一方面，美西方仍在持续“拱火浇油”。

俄军事专家克努托夫表示，美国在俄乌冲突中发挥了“关键”作用，不仅对乌提供武器，还通过卫星和侦察机向乌方提供俄军情报。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比本月16日表示，美国新一轮对乌军事援助将包括防空系统。美国有线电视新闻网（CNN）此前曾援引美国政府匿名消息人士的话报道，美国政府内部已就向乌提供“爱国者”防空导弹系统的有关计划完成商议。美官方暂未确认这一消息。

俄外交部发言人扎哈罗娃此前曾表示，若美方向乌提供“爱国者”防空导弹系统，这将增加美军直接介入俄乌冲突的风险。（参与记者：孟菁；剪辑：王沛；编辑：齐紫剑、刘浩、李勍、王晓梅、谢栋风、孙浩、沈浩洋）

(责编：贾文婷、崔越)