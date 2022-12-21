人民网北京12月21日电 （记者曾书柔）首届全球“汉语桥”俱乐部工作研讨会日前在线上顺利召开。该会议为2022年国际中文教育交流周系列活动之一。中外语言交流合作中心副主任杨军出席并致辞。来自泰国、瑞典、加拿大、哥伦比亚、印度尼西亚、埃及、哈萨克斯坦、南非、巴西、美国、马来西亚、英国、中国、韩国、老挝15个国家的 “汉语桥”俱乐部站点负责人参会，围绕“汉语桥”俱乐部在全球的建设和发展积极讨论。

首届全球“汉语桥”俱乐部工作研讨会召开。中外语言交流合作中心供图

与会代表认为，俱乐部通过持续举办一系列中外文化交流活动，为加强各国文明交流互鉴、促进当地国际中文教育高质量发展发挥了重要作用。

加拿大温哥华站负责人Graham Knipfel表示，俱乐部通过举办“汉语桥”系列中文比赛、设立中文图书角、开发“汉语桥”俱乐部网站等工作，不断扩大在当地的知名度和影响力，已成为热爱中文和中国文化的各国友人相互交流的重要平台。

瑞典斯德哥尔摩站理事徐晓军说，俱乐部通过各种形式的文化交流活动，激发会员学习中文的热潮，充分体现出俱乐部在促进中瑞文化交流和瑞典中文教育发展所发挥的重要作用，增进了中瑞民众特别是青年一代的相互理解和友谊。

埃及开罗站负责人徐彦禾表示，今年是中文进入埃及国民教育体系第一年，俱乐部通过“学中文·走进中国企业”系列活动，为学员就业和中资企业招聘搭建了一座桥梁，进一步推动了中埃语言文化交流，培养出更多的中埃友好使者，助力了中文和中国文化在埃及的多层面传播和推广。

印尼雅加达站项目负责人卢鹏表示，俱乐部自揭牌以来，成功举办了俱乐部中文大赛、喜迎中秋体验活动以及学中文走进“汉语桥”系列交流活动，受到师生和家长的好评，激发了学生学习中文的热情，积极助力印尼本地学校国际中文教育工作的高质量发展。俱乐部所在的雅加达华文教育协调机构积极组织“汉语桥”系列中文比赛近二十年，已经成为当地最著名的中文品牌活动，“汉语桥”俱乐部影响力不断扩大。

此外，与会代表分享了各自俱乐部结合当地实际特色发展的成功经验。哥伦比亚波哥大站联合哥中友好协会开展丰富多彩的文化活动，出版《走进中国》杂志，举办中国主题周巡演活动。美国佛罗里达站根据当地特点和需要，大力发展“中文+职业教育”。美国马里兰站通过开设分站点，进一步推动了美国本土青少年学习中文的热情。巴西圣保罗站通过社交媒体与网红、大V合作，迅速提升俱乐部的影响力和新会员数量。泰国曼谷站顺应中泰两国经济、政治、文化等各领域合作方向，开设以医疗、导游、商务等为主题的双语翻译培训班，受到各高校学生踊跃参与。韩国首尔站注重“汉语桥”系列比赛优秀选手的培养，协同当地韩中友好协会等机构，举办“汉语桥”韩国赛区获奖人员交流会，会员们共同分享比赛感受，积累参赛经验。

在听取各与会代表的发言后，杨军表示，语合中心将不遗余力继续支持“汉语桥”俱乐部海外站点建设，凝聚全球中文学习者，开新局，育新机，为促进文明交流互鉴，增进中外理解和友谊，助力构建人类命运共同体进一步发挥积极作用。

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