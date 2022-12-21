12月19日，中国驻厄立特里使馆举办招待会庆祝中国医疗队援厄25周年，邀请厄总统经济顾问哈格斯、外交部长奥斯曼、卫生部长阿明娜、新闻部长耶玛尼等10余位各重要部委的部级官员、厄首都各大医院院长、国家电视台等媒体记者、社会各界人士共计100余人出席活动。中国驻厄使馆临时代办戴德茂、经商参赞尉进明、第15批援厄医疗队全体18名队员等参加。

戴德茂在致辞中全面回顾了25年来中国政府向厄派遣医疗队、开展卫生合作的历史，高度评价了医疗队为促进厄卫生健康事业发展、增进两国人民友好做出的巨大贡献。他表示，25年来先后15批共计270余位中国援厄医疗队员来厄开展工作，以实际行动践行“不畏艰苦，甘于奉献，救死扶伤，大爱无疆”的中国援外医疗队精神，用他们的理想、行动和热血在中厄人民间架设了友谊的桥梁。中国援厄医疗队已成为中国对厄援助的一个闪亮品牌，成为承载中国人民友好情谊的一张亮丽名片。中国驻厄使馆将继续支持中国医疗队积极做好各项医疗救护工作，不断加强与厄方在人才培养、学科建设、公共卫生等领域的合作，使厄特人民更好的分享中厄关系发展的丰硕成果。戴德茂强调，中国派遣援厄医疗队25年的历史充分表明，无论国际风云如何变幻，中国人民和厄特人民始终是互利合作的好伙伴、患难与共的好朋友、情深意切的好兄弟。日前，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，中国迈上了全面建设社会主义现代化国家的新征程。在习近平主席和伊萨亚斯总统的领航把舵下，中厄两国关系提升为战略伙伴关系，双方合作前景广阔、未来可期。2023年将迎来中厄建交30周年，中方愿同厄方共同努力，不断丰富中厄战略伙伴关系的内涵，推动两国各领域务实交流与合作不断向前发展。阿明娜部长在致辞中高度赞赏中厄在医疗卫生领域合作取得的丰硕成果。她表示，中厄之间长达四分之一个世纪的双边卫生合作卓有成效，不仅有效促进了厄人民的健康和福祉，对厄卫生系统的能力建设也做出了重要贡献。当前，中厄关系更加牢固和紧密，两国合作更加密切和广泛，厄方珍惜与中方在医疗卫生领域建立的长期合作伙伴关系，愿与中方一道继续加强合作，更多更好地造福于厄人民。

第15批医疗队简立国队长总结了25年来中国医疗队在厄开展的各项工作，并宣读了河南省卫健委的贺信。贺信表示，河南省作为援厄医疗队的派遣省份，将继续秉持习近平主席提出的“真实亲诚”理念，积极做好援厄医疗队员选拔、临床培训、后勤保障、国内外管理等各项工作；通过开展对口医院建设、在厄设立中医中心等多种形式，不断加强和深化两国医疗卫生领域合作。

招待会期间，中外嘉宾共同参观了中厄医疗合作25年历史图片展，并观看了由使馆和医疗队精心制作的纪念视频。上述图片和视频资料撷取了中国援厄医疗队25年中最美好和最闪光的时刻，从不同角度记录了医疗队在厄的工作与生活场景，回顾了医疗队25年走过的不平凡历程和取得的丰硕成果，展现了一批批医疗队为中厄人民友谊作出的突出贡献。活动中，第15批医疗队全体队员倾情合唱歌颂中国援外医疗精神的歌曲《执着》，与厄当地青年共同演唱《我和我的祖国》，赢得了与会嘉宾频频鼓掌，现场气氛高涨。全体嘉宾还伴着厄传统音乐共同起舞，把现场气氛推向高潮。

总统经济顾问哈格斯、外交部长奥斯曼和新闻部长耶玛尼均表示，使馆筹办的此次活动内容丰富、形式多样，取得了圆满成功；展示的历史图片和视频全面反映了中国医疗队为厄人民的健康福祉所作出的努力和贡献，令人印象深刻；此次活动有效增进了两国政府和人民的友谊和感情，非常感谢中国长期以来在医疗等各领域对厄方提供的支持与帮助，厄方将继续坚定不移地推动中厄战略伙伴关系不断向前发展。

厄国家电视台、当地主要媒体均对活动进行了专题报道。

文章来源：中国驻厄立特里亚大使馆

(责编：于洋、杨牧)