由中日韩合作秘书处发起的 “中日韩精神——2023年度汉字”票选活动于12月1日至31日期间举行。中日韩合作秘书处供图

人民网首尔12月21日电 （记者马菲）由中日韩合作秘书处发起的“中日韩精神——2023年度汉字”征集活动第二轮票选于12月19日至31日举行。公众将在12组汉字词中，最终票选出1个最能代表2023年中日韩精神的汉字词。最终投票结果将于2023年1月9日公布。

中日韩合作秘书处13日公布“中日韩精神——2023年度汉字”征集活动首轮票选结果，“安定”“和合”“共感”“相照”“和”“望”“相生”“同伴”“尊”“稳”“韧（靭）”“信”等12个汉字词入围。

“中日韩精神——2023年度汉字”票选活动由中日韩合作秘书处发起，今年为第一届，旨在鼓励中日韩三国民众积极参与中日韩合作进程、共话三国发展美好未来，特别是以汉字这一三国共同文化财产为纽带，表达对三国的美好祝福，促进民心相通。

“中日韩精神——2023年度汉字”票选活动于12月1日至31日期间举行，公众可通过中日韩合作秘书处官方网站及官方社交媒体平台（微博、推特、Instagram、脸书）进行投票。

汉字是中国、日本和韩国的共同的文化基础。中日韩合作秘书处于2018年首次出版《中日韩共用汉字词典》，以推动促进三国人民间相互交流，社会反响良好。

中日韩合作秘书处是经中华人民共和国、日本国和大韩民国政府批准建立的国际组织，旨在促进中日韩三国间的持久和平、普遍繁荣和共同文化。

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