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第124次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动启动

2022年12月21日08:32 | 来源：新华社
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　　记者从云南省公安厅新闻办获悉，20日8时，舷号为53101、53107的两艘中方执法艇缓缓驶离云南省西双版纳傣族自治州关累码头，标志着第124次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。

　　正在执行巡航任务的中方执法艇。（云南省公安厅新闻办供图）

　　按照2022年中老缅泰湄公河联合巡逻执法工作计划和中老缅泰四国执法部门达成的一致共识，此次行动期间，四国执法部门将在距离湄公河“金三角”上游11公里处的老挝孟莫水域举行“守望—2022”联合演练。此次演练以水、陆联合打击偷渡、毒品等犯罪为重点内容，旨在检验和提升中老缅泰四国执法队员联合行动、应急处突和协同作战能力。

　　此次行动前，中老缅泰四国执法部门以视频形式召开行动指挥官联席会和信息交流会，共同分析研判近期湄公河流域新冠肺炎疫情和跨境违法犯罪形势，磋商打击跨境犯罪措施。据介绍，中方还将在行动期间对中老缅泰湄公河联合巡逻执法驻老挝孟莫、班相果联络点中方执勤分队进行轮换。

　　另外，参与此次演练的中方53102艇、53106艇已于前期按计划抵达演练水域。（记者王研）

(责编：于洋、崔越)

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