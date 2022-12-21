新华社联合国12月20日电（记者尚绪谦）联合国安理会20日一致通过第2666号决议，将联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）任期延长一年，至2023年12月20日。

根据决议，联刚稳定团的战略优先任务是保护平民、协助稳定及加强刚果（金）国家机构、支持国家治理与安全领域改革。

决议规定，联刚稳定团的核定部队人数上限包括1.35万名军事人员、660名军事观察员和参谋人员、591名警务人员和1410名建制警察部队人员。决议要求联合国秘书处考虑进一步减少联刚稳定团军事部署水平。

安理会20日还一致通过第2667号决议，决定取消对刚果（金）政府进口武器的报备要求。

中国常驻联合国代表张军在安理会表决联刚稳定团授权延期和刚果（金）制裁问题决议后作解释性发言，欢迎安理会通过这两份决议。张军说，当前刚果（金）东部地区安全形势依然严峻，武装团伙占领大片地区，民众生命财产遭受严重威胁。联刚稳定团授权延期有利于地区和平稳定大局，符合刚果（金）政府期待。

张军说，安理会通过第2667号决议，完全取消了对刚果（金）政府进口武器的报备要求，对于刚果（金）加强安全部队能力建设、有效维护地区和平稳定具有重要现实意义。中方期待安理会继续在制裁问题上保持团结，根据形势变化，及时调整解除对苏丹、南苏丹、中非共和国等非洲国家的武器禁运措施，为这些国家政府提升安全能力创造更好条件。

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