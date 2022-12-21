新华社联合国12月20日电 中国常驻联合国代表张军20日在安理会阿富汗问题公开会上发言，呼吁国际社会加大对阿富汗的支助。

张军说，阿富汗正处在百废待兴的关键阶段，实现和平发展依然任重道远。阿富汗人民不应被遗忘，国际社会要加大力度提供更多支持和帮助。

一是要坚决打击恐怖主义。国际社会要坚持团结合作，摒弃双重标准和政治化做法，帮助阿富汗有效打击恐怖主义和有组织犯罪，坚决防止阿富汗再度成为“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等恐怖组织的集散地。中方敦促阿富汗塔利班同各类恐怖势力划清界限，采取坚决有力措施保障阿富汗人民、在阿外交人员和公民的安全。

二是要帮助阿摆脱民生困境。发达捐助国大幅削减援助，导致人道资源匮乏，是造成阿当前困局的一个重要因素。同时，单边制裁对人道援助造成的障碍依然突出。阿富汗被冻结的海外资产依然没有回到阿富汗人民手中。

三是要支持阿富汗实现良性发展。阿富汗面临的各种问题相互交织，要从根源上寻找解决办法。阿富汗妇女女童接受教育、实现就业的权益应该得到保障。过去一年，阿临时政府积极稳定经济，稳步增加税收收入，同地区国家开展经贸合作和互联互通，有关进展值得鼓励。国际社会要帮助阿富汗恢复国内市场，彻底根除动荡不安的根源，走上持久和平发展的道路。

四是要保持对话接触。只有以务实态度同阿临时政府保持接触，才能增进理解与互信，施加积极影响，更好促进阿富汗的和平发展。在当前形势下，安理会要认真考虑阿富汗塔利班制裁机制的安排，防止对阿经济社会发展造成负面影响。旅行豁免是保持接触的必要工具，不是谈判的筹码。令人遗憾的是，安理会今年9月未能就豁免延期达成共识。

张军说，长期以来，阿富汗邻国和周边国家为支持阿富汗和平进程作出巨大努力。中方支持联合国为帮助阿富汗和平重建发挥重要作用，愿同国际社会一道，为阿富汗实现和平、稳定与发展作出更多贡献。

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