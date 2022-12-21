本报澳门12月20日电 （记者富子梅）澳门特别行政区政府20日举行升旗仪式和酒会，庆祝澳门回归祖国23周年。

澳门特别行政区成立23周年招待酒会上午9时30分在中国与葡语国家商贸合作服务平台综合体举行。澳门特区行政长官贺一诚致辞时表示，澳门各界要把学习贯彻落实二十大精神作为当前和今后一个时期的重要工作任务，把中央关于坚持和完善“一国两制”的决策部署转化为实际行动，推进新时代澳门特区稳健发展。

全国政协副主席何厚铧、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任郑新聪、外交部驻澳门特派员公署特派员刘显法、解放军驻澳部队副司令员戴劲松、特区立法会主席高开贤、特区终审法院院长岑浩辉、行政会委员、立法会议员、特区政府官员、澳区全国人大代表和全国政协委员等约350人出席酒会。

贺一诚说，回顾过去3年，特区政府在全力应对疫情的同时，坚定践行“一国两制”，扎实推进各项施政工作，推动特区各项事业不断向前发展。特区政府坚持依法施政，切实维护国家安全，不断提升治理能力和管治水平。全面对接国家重大发展战略，积极参与高质量建设粤港澳大湾区和“一带一路”建设，横琴粤澳深度合作区建设取得阶段性重要成效，“一中心、一平台、一基地”建设稳步推进。

他表示，中央支持澳门发展的各项政策措施正在陆续落地实施，必将为澳门发展注入新的强大动力。坚信有“一国两制”方针的坚实保障，有伟大祖国的坚定支持，有社会各界和广大居民的团结奋斗，澳门一定会摆脱困境，开创发展的新局面。

在酒会上，贺一诚宣布“澳门学生科普卫星一号”已成功从中国空间站释放入轨。他表示，澳门学生科普卫星项目彰显了祖国对澳门青少年航天科技教育的重视，希望澳门以此为契机，顺利融入国家科技发展大局。酒会举行之前，特区政府官员及嘉宾约250人出席了在金莲花广场举行的升旗仪式。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 06 版）

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