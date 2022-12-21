本报记者 牛瑞飞

近日，欧盟理事会通过的关于2023年波罗的海捕鱼计划的提案正式生效。该提案确定了在该海域可捕获的主要商业鱼类的最大量。此前，11家欧洲主要海产品批发商和零售商共同签署了一项联合声明，呼吁逐步制定欧盟渔业管制条例，以确保海上捕鱼活动的合法性以及进入欧盟供应链的所有鱼类和海产品的数字可追溯性。

总部位于布鲁塞尔的一家海洋环保组织表示，自上世纪60年代以来，全球鱼类消费量增长了5倍。过度捕捞加剧了海洋生态系统的不稳定性，致使部分海域的鱼类越来越少。欧盟日前发布的关于促进渔业可持续发展的报告显示，在波罗的海部分海域，海洋生态系统失衡导致鳕鱼、鲱鱼、鲑鱼等种群正受到栖息地丧失的威胁，其中波罗的海西部的鳕鱼数量在2021年降至历史最低。报告敦促欧盟各成员国出台更多措施，更好地保护欧洲近海特别是波罗的海和地中海的海洋鱼类物种及其栖息地。

为促进渔业可持续发展，近年来欧盟出台措施，鼓励和监督渔船使用合适的捕捞监控和管理工具，努力减少或避免捕获一些非必要的海产品。马耳他在全国93%的渔船上安装了追踪器，帮助该国渔业监测中心掌握渔船位置、航向和速度等信息，从而起到更好的监督作用。欧盟委员会表示，将继续与欧洲议会、欧洲理事会合作，进一步促进远程电子监控系统等工具的使用。欧盟委员会还表示，将逐步普及新的更有利于保护鳕鱼种群的渔具。

欧盟委员会分管环境、海洋和渔业事务的委员辛克维丘斯表示，经过多年努力，欧洲近海捕捞作业出现了一些积极趋势，捕捞过程中使用的燃料越来越少，捕捞新技术对环境的影响逐步减小，部分海域的鱼类逐步增多。渔民尤其是年轻一代渔民，更加了解并愿意遵循有关捕鱼种类和渔获量的科学建议。“从长远来看，这有利于恢复鱼类资源，维护海洋生物多样性。实现这一目标需要欧盟各成员国、相关行业、社区等多方共同努力。”辛克维丘斯说。

（本报布鲁塞尔12月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 15 版）

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