本报12月20日电 （记者赵益普）柬埔寨副首相兼议会联络与监察部大臣梅森安日前为保护吴哥古迹作出突出贡献的各国代表颁发勋章，来自中国文化遗产研究院的金昭宇、袁濛茜获柬埔寨王国骑士勋章。

为期两天的保护和发展吴哥古迹国际协调委员会第二十九届全体大会暨第三十六届技术大会12月16日在柬埔寨暹粒闭幕。来自柬埔寨、中国、法国、日本、德国、美国、印度等国家及国际组织和专业机构的代表参会，重点讨论了在吴哥古迹保护、修复和可持续发展方面取得的进展和成果。

柬埔寨吴哥世界文化遗产管理局（APSARA）副局长隆科萨尔表示，中国是保护和发展吴哥古迹的主要贡献方之一，中国专家非常专业、高效，对吴哥古迹保护和修复的贡献是历史性的、实实在在的。中国专家团队帮助柬埔寨培训文物修复和保护工作的相关专家，这有助于柬方文化遗产保护。

吴哥古迹于1992年作为濒危遗产被世界遗产委员会列入世界文化遗产名录。1993年，柬埔寨和联合国教科文组织发起了吴哥古迹保护国际行动，中国是该行动最早的发起者和参与者之一。柬埔寨吴哥古迹保护中国工作队于1998年开始吴哥古迹保护修复工作，先后修复了周萨神庙和茶胶寺，2019年起开展吴哥古迹王宫遗址修复项目。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 15 版）

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