本报记者 毕梦瀛

在巴西首都巴西利亚，一家名为“创意菜园厨房”的餐厅近期一开张就受到民众欢迎。从果汁、自助沙拉、巴西传统菜肴到餐后甜点，70%的餐食为有机食品烹制而成，每份餐食价格在10—30雷亚尔（1美元约合5.2雷亚尔）。尽管价格略高，但依然阻挡不了民众的就餐热情。这家餐厅的主厨卡马戈表示：“大家选择我们餐厅主要是出于对健康的关注，有机食品品质好、口感佳。”

除提供有机餐品外，该餐厅还定期举办小型农贸集市，邀请附近农民前来展售水果、蔬菜、蜂蜜等自产有机食品。农贸集市销售的食品新鲜健康，价格也比较合理，受到许多当地人的青睐。

巴西有机联合会发布的最新调查结果显示，一个月内曾购买有机食品的当地受访者从2019年的19%增至2021年的31%。其中，蔬果在有机食品总销量中的占比最高，为75%，其次为谷物、燕麦等有机食品。

巴西政府采取多项措施推动有机食品的生产和消费。多年来，政府在全国范围内推出绿色农业融资计划，为绿色农业生产者提供贷款。巴西银行、巴西国家经济和社会发展银行也为有机农业提供专项资金支持。巴西国家有机产品委员会主要负责制定有机食品行业生产管理的相关规范政策。针对市场上出售的有机食品，巴西农业部制定了严格标准。按照规定，有机食品从种植、养殖到生产均须秉持可持续发展理念，不得使用对当地生态系统有害的添加剂。连续3年以上不使用化肥、农药的农产品，经巴西有机产品鉴定委员会鉴定后，方可获得有机产品证书。

目前，巴西全国已获得有机产品证书的农产品包括鸡蛋、西红柿、大豆、咖啡等20类近百个品种。以有机鸡蛋的认证为例，巴西农业部有一套详细规定，只有符合规定才可获得认证。巴西利亚郊区的家禽养殖户法比奥采取散养方式养鸡，只喂有机饲料，不使用任何含化学添加剂或转基因等成分的饲料。“越来越多人开始寻求更健康的饮食，现在我每个月可以卖出约5万枚鸡蛋。”

巴西农户、商家等积极探索扩大有机食品的销售渠道，以更好满足消费者对有机食品的需求。在巴西的商场、公园、商业街等场所出现越来越多小型农贸市场，有些商家和农户还为消费者提供有机食品外送服务。巴西农业技术专家阿尔维斯表示，这为生产有机食品的农户开辟了除超市、连锁店、餐厅以外的新销售渠道，有利于增加收入。

（本报里约热内卢12月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 15 版）

(责编：杨光宇、袁勃)