本报记者 黄培昭

“我一直密切关注首届阿拉伯国家—中国峰会的相关信息，这是阿中关系史上的大事。”黎巴嫩法兰萨银行董事长阿德南·卡萨日前在接受本报记者采访时表示。

卡萨与中国结缘可以追溯到60多年前。当时，他和弟弟阿戴尔·卡萨在巴基斯坦卡拉奇遇到了前来采购棉花的中国商业代表团。从此，他们与中国商界建立起联系并不断扩大合作。在他们的参与推动下，黎巴嫩于1955年成为第一批与新中国签订贸易协议的国家之一。迄今，卡萨已访问中国50多次。2016年，卡萨在获得“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”后表示：“半个多世纪以来，我无论生活在什么地方，对中国的热情都不曾消退。”

近年来，中黎关系不断发展，各领域合作取得丰硕成果。卡萨表示，黎巴嫩积极支持共建“一带一路”，并已加入亚洲基础设施投资银行。“在共建‘一带一路’框架下，我们本着互惠互利原则，与中方合作伙伴发展更紧密、更牢固、更友好的关系。”卡萨表示，共建“一带一路”在促进阿拉伯国家与中国，尤其是黎巴嫩与中国各领域合作方面具有巨大潜力。“黎中、阿中金融合作步入发展快车道，法兰萨银行加入了中国—阿拉伯国家银行联合体，相信未来阿中金融合作将不断迈上新台阶”。

卡萨表示，阿拉伯国家与中国在文明对话、全球治理等方面有很多相近理念。借助经济互补优势，双方努力实现发展战略对接，促进共同发展。当前，国际形势发生深刻复杂变化，加强阿拉伯国家与中国的友好合作至关重要。“首届阿中峰会必将促进双方关系进一步发展，在符合彼此利益的基础上开展更多合作。”卡萨说。

《 人民日报 》（ 2022年12月21日 03 版）

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