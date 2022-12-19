新华社加拿大蒙特利尔12月19日电 通讯：“一”起向未来——中国引领生物多样性大会进程掠影

新华社记者郭爽 林小春 林威

“我们都将为此负责。请允许我再次重申：我们都将为此负责。”

联合国《生物多样性公约》（简称《公约》）第十五次缔约方大会（COP15）即将敲定主席案文的关键时刻，大会主席、中国生态环境部部长黄润秋向全体代表呼吁。

从“一只雨燕”眼中看命运与共、“一杯香茶”凝聚全球共识、“一首歌谣”唱出和谐共生，到“一封来信”展现谈判智慧、“一槌定音”敲定大会成果……中国对生物多样性大会的成功引领，体现在一个个细节中。

一只雨燕——关注共同命运

每年夏秋之交，北京雨燕开始迁飞，一路穿越多个国家，最终抵达南非高原。在高飞雨燕的眼中，地球是一个整体，途经的国家不分大小、强弱、贫富，共同是家园。

COP15第二阶段会议主会场大屏幕上，含有雨燕内容的宣传片反复播放，呈现着人类命运共同体的中国主张。

来自190多个《公约》缔约方及利益攸关方代表齐聚一堂，这是国际社会对保护自然的高度重视；近200名部长级代表创下历届缔约方大会高级别代表参会人数最多纪录，这代表全世界扭转生物多样性丧失趋势的强烈政治意愿。

“这是最后的机会，应积极采取行动……使2030年全球生物多样性走向恢复之路。这是我们的目标，也是大家共同的心声。”黄润秋强调。

一杯香茶——凝聚各方共识

在中国云南海拔超过2000米的高山净土，千年古茶树上精心采摘的茶叶发酵加工成普洱茶饼，在飘雪季节运至万里之外，摆放在蒙特利尔会议中心，被不少代表戏称为大会“关注焦点”的“中国角”。

汤色红浓明亮，香味独特沉稳，入口醇厚回甘。接过“茶博士”递上的自然馈赠，不同国家、立场各异的代表们嘴角荡起笑意，以茶代酒，为未来祝愿。

“中国茶吸引来自世界各地的人们，共同品尝自然的馈赠，体会保护生物多样性对人类福祉的重要，”国际健康促进与教育联盟代表利亚纳·科莫说，“正如本次大会，中国作为主席国推动各方形成合力，弥合分歧，努力推动各方达成共识。”

一首歌谣——呼唤和谐共生

谈判攻坚阶段，一曲云南彝族海菜腔《金鸟银鸟飞起来》飘进会场。这一原生态唱腔代代相传，描述着家乡山水、花草树木、鸟兽虫鱼，讲述着人与自然和谐共生的美好祝愿。

贵州从江县“稻花香、鱼儿游、鸭儿叫、蛙儿鸣”的农耕文化、浙江省磐安县的“千年药乡”中药材可持续利用经验、广东雷州湾红树林保护案例、“中国山水工程”入选联合国旗舰项目、大批中国自然保护地加入世界自然保护联盟绿色名录……

大会期间，获得国际组织、机构认可的中国生态保护成功经验不胜枚举，中国特色生物多样性保护之路赢得各方赞赏。中华文明历来崇尚天人合一、道法自然，追求人与自然和谐共生。像保护眼睛一样保护自然和生态环境，已成深入人心的理念。

世界自然保护联盟总干事布鲁诺·奥伯勒在接受新华社记者采访时称赞说，中国政府率先提出生态文明概念，并积极与全世界分享这一概念，这是中国对世界的长期贡献。

一封来信——展现中国智慧

蒙特利尔的大雪中，谈判陷入僵局时刻，一封来自大会主席的致信展示了行之有效的“中国智慧”。

“我希望所有缔约方和观察员提供支持，在缔约方会议剩余时间发挥作用，确保取得成功并传递我们的决定。”信中推出新颖的谈判策略：邀请一名发展中国家部长和一名发达国家部长“配对”牵头，组成多个部级磋商组，有效推动解决了谈判难题。

这是中国充分发挥大会主席国引领作用的一个例证。

“中国表现非凡，真正展现出全球领导力，”联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生对新华社记者说，“我感谢中国展现的领导力，这在复杂情况下尤为重要，而中国表现始终坚定如一。”

一槌定音——世界共同胜利

“我现在提议，将L25至L30号文件一揽子通过。我没有看到反对。通过！”

当地时间12月19日凌晨3时33分，黄润秋敲响手中木槌。历经4年风雨，克服重重困难，“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”）终获通过。

大会现场已等待近10个小时的各方代表起立鼓掌，欢呼，紧紧拥抱……

众多代表支持并祝贺“框架”通过。刚果（金）代表说，感谢中方“做出的努力，展现的勇气，倾听的能力，折中的精神，坚韧不拔，使我们能够通过‘框架’”。

“框架”达成，“不仅是中国的胜利，也是中国引领下世界的胜利”。《公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说。

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