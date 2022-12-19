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“一带一路”新闻合作联盟第二届理事会议举行 李书磊作视频致辞

2022年12月19日23:44 | 来源：新华网
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新华社北京12月19日电 12月19日，“一带一路”新闻合作联盟第二届理事会议在北京举行。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊以视频方式出席会议并致辞。

李书磊指出，“一带一路”新闻合作联盟是习近平主席亲自倡议成立的媒体组织。媒体是引领舆论、影响民意、沟通民心的重要力量。谱写共建“一带一路”高质量发展新篇章，各国媒体要坚持团结合作，在弘扬丝路精神上作出新贡献；坚持发展优先，在讲好丝路故事上展现新作为；坚持以心相交，在厚植丝路友谊上取得新成效。

来自23个国家的38家理事单位代表以线上线下结合方式参加会议。会上，理事长单位人民日报社作首届理事会工作报告，各理事单位代表围绕如何更好发挥“一带一路”新闻合作联盟作用、促进人文交流和民心相通发表意见建议。会议对首届国际传播“丝路奖”进行终评，《哈萨克斯坦与“一带一路”倡议：路向何方》等19件作品获奖，巴基斯坦“丝路之友”俱乐部负责人、巴中学会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德获得特殊贡献奖。

2019年4月，“一带一路”新闻合作联盟举行首届理事会议。三年多来，联盟发扬丝路精神，加强沟通合作，积极讲好“一带一路”故事，营造共建“一带一路”良好舆论氛围。

(责编：杨光宇、袁勃)

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