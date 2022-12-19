中新网12月19日电 据英国天空新闻网报道，英国当下面临生活成本飙升、能源供给不足、关键行业大罢工、政治不稳定等多重危机，在互联网上，讨论提前储存食物、急救用品、手电筒等物资的“末日准备者”(prepper)论坛的热度显著增加，每周都能吸引数千名新成员。

据报道，“末日准备者”是指相信战争、灾难等最坏情况会到来，并因此囤积物资、学习各种生存技能的人。他们通常被主流社会视为“怪人”和阴谋论者。但英国心理学家、中央兰开夏大学讲师罗宾逊表示，在今天的英国，“为最坏情况做准备”正在成为社会主流。

在论坛上，人们会询问在紧急情况下应该购买什么，以及如何储存物资。“末日准备者”巴里接受采访时表示，生活成本危机、可能发生的停电和能源短缺促使他囤积物资。

巴里家中有一间上锁的储藏室，专门用来存放食品、急救用品、手电筒等。房间内的储物架上有十多箱罐头和脱水食品，这些物品都被仔细做好标记并精心储存起来，以保证干燥和密封。

巴里表示，这些食物够一家三口吃上四个月，但他的目标是储存够吃六个月的食品，“因为你不知道未来会怎么样。现在的生活非常难以预测”。除此之外，他还储备了枪支。虽然表示囤枪是他的个人爱好，但随着英国多重危机加深，这些枪支可用于应对“法律与秩序崩溃”的情况。

另一位受访者普赖斯在威尔士经营一家专为“末日准备者”服务的商店。其中的商品包括保质期到2047年的食品、露营煤气炉、煤油灯等。普赖斯表示，顾客每次的消费“在70到7000英镑”之间。他认为，这些准备是“应对不确定性的保险”。

普赖斯表示，自己接到了来自英国各地顾客的咨询电话，“他们可能是医生、教师，可能是城里人，也可能是乡下人”。近期，他还接到一位独居老妇人的电话，对方担心“停电时孤身一人，或无法支付电费账单”。普赖斯为她送去了几条毯子、一些炊具、燃气和食品，并留下了遭遇麻烦时可以联络的电话号码。

(责编：贾文婷、杨牧)