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西媒：通胀引发的抗议浪潮在欧洲多国蔓延

2022年12月19日20:15 | 来源：参考消息网
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　　参考消息网12月19日报道据西班牙《世界报》网站19日报道，欧洲在隆冬时节饱受感冒发烧之苦。在通货膨胀的推波助澜之下，社会紧张情绪不断升温，就像病毒一样席卷整个欧洲大陆，并有可能诱发严重的肺炎。

　　报道指出，如果最悲观的预测成真，情况可能更加严重，因为有人早就预测在新旧两年交接时会出现经济衰退。而经济衰退的大背景是，战争似乎永无止境，能源危机导致电力和暖气成为许多普通公民的奢侈品，而价格上涨有可能导致有些人无法吃上美味的圣诞晚餐。

　　报道称，各个工会正设法争取提高工资以补偿工人购买力损失，因为整个欧元区的通货膨胀率已经达到10%，而第二季度的工资增幅仅为4.1%。从英国到意大利，面对另一个“不满之冬”，抗议者正在街头行动起来。“不满之冬”最初是指20世纪70年代末导致英国经济大部分部门瘫痪、推翻工党政府并迎来撒切尔时代的抗议浪潮。而另一个“不满之冬”很可能会使欧洲各国首都变成一个个社会问题火药桶。

　　根据总部设在布鲁塞尔的经济智囊团布鲁盖尔研究所公布的数据，尽管各国政府在能源降价上花费了大约6740亿欧元——从燃料价格折扣到天然气和电力的价格上限，但欧洲仍将进入劳动力市场动荡的第二阶段，而今年秋季则是这个动荡时节的火热开端。（编译/刘丽菲）

(责编：贾文婷、杨牧)

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