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“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”成功通过

2022年12月19日19:48 | 来源：新华网
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　　新华社加拿大蒙特利尔12月19日电（记者黄垚 史霄萌）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议19日凌晨通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”），为今后直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画新蓝图。

　　经过在加拿大蒙特利尔近两周的谈判磋商，在大会主席国中国的引领和推动下，各缔约方在“框架”目标、资源调动、遗传资源数字序列信息（DSI）等关键议题上达成了一致。

　　COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋表示，历经4年，我们终于来到了旅程的终点。“我们手上的一揽子文件能够指引我们所有人共同努力，共同遏制并扭转全球生物多样性丧失，让生物多样性走上恢复之路，并惠及全人类。”

　　会议除了“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”和相关的监测框架，还通过了关于资源调动和技术科学合作及支持其执行的决定、关于规划监测报告和审查机制的决定、关于DSI的决定等一揽子文件。

　　“这个‘框架’历史性地描绘了2050年与自然和谐共生的愿景，历史性地将DSI落地路径纳入，历史性地决定设立‘框架’的基金。”黄润秋说，“可以说我们正在采取果断的行动逐步迈向愿景。”

　　COP15主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，包含两个阶段会议。第一阶段会议2021年在中国昆明成功举行；第二阶段会议于今年12月7日至19日在《生物多样性公约》秘书处所在地蒙特利尔召开，中国继续作为主席国领导大会实质性和政治性事务。

(责编：胡永秋、白宇)

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