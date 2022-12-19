新华社北京12月19日电 接管美国社交媒体平台推特公司不到两个月的企业家埃隆·马斯克18日发起线上投票，让网友决定他是否应该辞任推特首席执行官。

投票定于格林尼治时间19日11时20分（北京时间19时20分）结束，马斯克承诺“服从投票结果”。马斯克没有说明如果投票结果要他辞职，他何时会“走人”。

推特18日早些时候更新政策，封禁仅为推广其他社交媒体平台而创建的账号以及含竞争平台链接或用户名的内容，引发大量批评。马斯克随后道歉，承诺推特今后作“重大政策改动”时将付诸投票，随即发起关于他是否应该辞职的投票。

2015年4月30日，在美国加利福尼亚州霍索恩，特斯拉公司首席执行官马斯克在产品推介会上讲话。（新华社记者杨磊摄）

马斯克现年51岁，是特斯拉公司和太空探索技术公司创始人。他10月底以440亿美元完成对推特的收购，正式接管推特当天“炒”掉首席执行官、首席财务官等高级管理人员，几天后又裁掉大约半数员工，以求改善企业亏损和债务问题。

马斯克对推特前景不乐观。他11月说，他将缩短执掌推特的时间，最终找到继任者。在本月18日与推特用户的互动中，马斯克说推特“已经进入破产快车道”，“没有人”想接替他。（林淑婷）

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