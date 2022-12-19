人民网罗马12月18日电（记者谢亚宏）当地时间12月15日，意大利中国商会举办的“新形势下的中意关系与经贸合作”主题研讨会在米兰举行，中国驻米兰总领事刘侃应邀出席并发表主旨演讲，舒骆玫参赞陪同。意大利中国商会会长闫岚主持研讨会。意大利企业与“意大利制造”部吸引外资委员会司长阿梅代奥·泰蒂、意大利投资促进署经理安德烈亚·塔贝拉、米兰市招商局（YesMilano）总经理卢卡·马丁纳佐利、阿斯蒂市市长毛里齐奥·拉塞罗、意中理事基金会总经理马尔科·贝廷、米兰工商业协会国际部经理基娅拉·法纳利出席研讨会并致辞。联合圣保罗银行宏观经济分析师卢卡·梅佐莫、米兰理工大学中国学院副院长圭利亚诺·诺奇分别就意宏观经济形势和中意经贸合作前景作专题讲座。中资企业等商会会员负责人及代表约100人与会。

刘侃表示，中意经贸合作前景广阔，中国是意大利在亚洲第一大贸易伙伴，意大利是中国在欧盟的第四大贸易伙伴。今年1-10月，中意贸易总额继续逆势增长，将近680亿美元，同比增长9.4%，有望再创历史新高。中国也愿意进口更多意大利优质产品，欢迎意大利通过中国进博会、消博会等平台，特别是利用好担任2023年消博会主宾国的契机，推动深化双边经贸合作。两国经济高度互补，产业契合度高，双方合作互惠互利，有着巨大的潜力空间。双方应抓住疫后复苏之机，深挖高端制造、清洁能源、数字经济、航空航天、医疗康养和第三方市场等领域合作增长点，进一步扩大务实合作。工商界是两国关系的重要参与者和促进者，希望两国工商界不仅对中意友好合作充满信心，更需在面对困难时加强团结合作，将推进中意务实合作的积极意愿落实在实际行动上，为中意合作添砖加瓦。

与会嘉宾致辞表示，中意两国之间的友谊源远流长，两国文化、社会、艺术和经济联系已有2000多年历史。中意经济高度互补，面对当下复杂国际形势，正确的选择应是尽可能加强中意经贸合作关系，抓住机遇，深挖合作机遇，促进两国经济和就业增长，合力深化双边经贸合作，增进两国人民友谊。

研讨会还见证了意大利中国商会分别与意大利投资促进署、亚历山德里亚-阿斯蒂商会签署合作谅解备忘录。

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