《环球时报》2023年年会现场。

人民网北京12月19日电 （记者常红）《环球时报》2023年年会17日在北京举办。年会聚焦“二十大之后的中国与世界”，百余位来自国内外政界、学界和舆论界的权威人士、专家学者线上线下出席。

环球时报社社长、总编辑范正伟在年会致辞时表示，今天，我们对“世界百年未有之大变局”有了更加深刻的理解。党的二十大胜利召开，不仅为中国明确了方向感，也给世界注入了稳定性。范正伟表示，观察二十大后的中国与世界，需要我们拓宽文明视野。我们坚信，拓宽文明视野才能见到天地之广，创新文明形态才能感受江海之阔，这是中国作为“文明型国家”的使命追求，也是中国媒体人的价值立场；造福二十大后的中国与世界，需要我们凝聚开放共识。我们要告诉世界，中国开放不可逆、不会逆，中国开放的大门只会越来越大，中华民族伟大复兴之路也将是不断扩大开放之路；沟通二十大后的中国与世界，需要我们提升话语能力。新时代的中国，无需“美颜相机”，但也拒绝“灰黑滤镜”。“加快构建中国话语和中国叙事体系”，我们要以情感的沟通、理性的说服、价值的共鸣寻求“最大公约数”，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

年会共设置“中美共处：新模式还要磨合多久？”“两岸统一：将带给岛内民众哪些好处？”“俄乌冲突：将以何种方式结束？”以及“中国发展：下一个五年的新机遇在哪？”四大议题，与会嘉宾就以上议题进行了精彩的点评和交锋。

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