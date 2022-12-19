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综述：中国将继续为世界经济复苏提供强劲动力——海外机构和人士持续看好中国经济运行态势

2022年12月19日14:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月19日电 综述：中国将继续为世界经济复苏提供强劲动力——海外机构和人士持续看好中国经济运行态势

　　新华社记者

　　中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议深入阐述了明年中国经济工作的总体要求和政策取向，为做好明年经济工作定向领航。海外机构和人士认为，中国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升，中国将继续为世界经济复苏提供强劲动力。

　　近期，国际市场不断涌现看好中国经济发展的积极信号，投资者对中国市场前景充满信心。瑞银集团在一份报告中说，许多跨国公司正扩大在华生产和投资。数据显示，今年前10个月，中国实际使用外资金额同比增长17.4%，达1683.4亿美元。

　　美国荣鼎咨询公司日前发布报告说，已向中国投资数十亿美元的各大公司仍在继续执行其投资计划。法国兴业银行和摩根士丹利均预计，明年中国经济将稳步回升。

　　德国汽车制造商大众汽车集团是对华重量级投资者之一。该公司近期宣布，对两家在华新合资企业的投资可达30亿美元。

　　国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国有足够的财政空间提振经济并应对下行压力，同时中国也在采取更有针对性的疫情防控政策，防止供应链中断，抵御增长放缓。

　　作为世界第二大消费市场、全球130多个国家和地区的主要贸易伙伴，中国致力于推动高水平对外开放，加快构建新发展格局。世界期待中国继续为全球经济增长提供强劲动力。

　　联合国贸发会议资深经济学家梁国勇指出，近期中国优化疫情防控措施，这有利于推动经济健康增长。展望2023年，中国经济总体回升，“将为世界经济增长提供重要动力，有助于世界经济的总体稳定”。

　　“中国是所有国家和企业的重要经济和商业伙伴，”伦敦国王学院中国研究所中国经济学副教授柯阳（英文名扬·克内里希）说，“中国的各项事业及其经济发展无疑对全球经济具有影响。”

　　泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，2023年世界经济将充满挑战和不确定性，中国经济韧性强，更注重平稳运行和高质量发展，将为世界经济带来更大稳定预期。

　　据中国海关统计，今年前11个月，中国进出口总值38.34万亿元人民币，比去年同期增长8.6%，实现稳步增长。

　　柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯认为，进出口增长“证明中国向世界开放更广阔的市场，并在疫情期间积极参与国际贸易，超预期的中国贸易增长将为经济增长注入动力”。

　　瑞士百达资产管理公司首席策略师卢卡·保利尼表示，中国经济表现将在2023年回升。被一度压抑的大量需求将在2023年释放，进而推动消费增长，“这不仅有利于中国经济发展，也将有力推动全球经济增长”。

(责编：于洋、崔越)

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