本报记者 李志伟

不久前，美国佛罗里达州多地遭遇飓风、洪水等自然灾害，道路、桥梁、电网、供水系统等基础设施被破坏，一度造成近30万用户断电。官方评估认为，灾后重建可能需要数月乃至数年。美国媒体称，此次自然灾害再次凸显美国基础设施老旧问题。

美国《大众科学》月刊网站刊文称，8月，洪水导致密西西比州杰克逊市的供水系统失灵；9月，一场强热浪加剧加利福尼亚州电网紧张情况；10月，飓风“伊恩”造成上百人死亡……在极端高温和暴风雨等气候和灾害影响下，美国多地基础设施都未能获得及时维护和更新，承受着日益增长的压力。有研究指出，全美每两分钟就有一处水管发生破裂，导致大量水资源浪费。饮用水分配所依赖的长达300多万公里的供水管道已接近使用寿命。

美国公共广播公司报道认为，美国的不少基础设施已经较为滞后。美国土木工程师协会给美国基础设施的评级是“C-”，理由是公共道路状况“较差或一般”，桥梁有“结构缺陷”，电网老化。2019年，美国非营利组织“沃尔克联盟”曾发布统计报告指出，美国政府需要花费约1万亿美元才能解决长久堆积的基础设施维修工作。例如，全美有超过22万座桥梁（约占总数的33%）需要修复或更换。美国科罗拉多大学博尔德分校土木工程教授保罗·奇诺夫斯基表示，美国在关键基础设施的现代化改造和重大维护方面缺乏资金，解决这一问题需要系统性的改变。然而自上世纪50年代以来，美国联邦政府的基础设施投入基本保持不变。

分析指出，美国在基础设施方面还存在严重的系统性不平等，少数族裔受基础设施老化问题的影响最为显著。奇诺夫斯基表示，美国有200多万人无法获得安全饮用水和基本卫生条件保障。其中，5.8%的原住民家庭缺乏安全饮用水，而同样处境的白人家庭比例为0.3%，非洲裔美国人聚居区的污水系统失灵比例非常高。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 14 版）

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