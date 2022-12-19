本报记者 李志伟 刘玲玲 许海林

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每年年终是西方国家传统的打折促销季，各大商家纷纷推出多种促销活动，刺激消费。今年，受通胀持续加剧、生活成本不断上涨等影响，许多西方国家民众的消费信心下降、消费能力不足，购买行为也发生改变，购物季遭遇“寒流”。

美国——

消费者对经济前景缺乏信心

在“黑色星期五”购物季期间，记者在美国弗吉尼亚州一家购物中心看到，往年畅销的服装、玩具、家电等少人问津，倒是清库商品打折区吸引了不少顾客。人们在挑选节日礼物时，仔细比对着价格。“价格在上涨，和去年11月相比，我的预算更少了。”一位名叫曼努埃尔·罗哈斯的顾客抱怨说。

《纽约时报》报道说，这个年终购物季，美国民众对价格“特别敏感”。由于美国经济增长预期放缓，很多商家进行打折促销，以期在未来一段时间尽可能清库存。美国公共广播电台也认为，高通胀给今年的购物季蒙上了阴影。在调查中，越来越多人表示，他们将去折扣店或一元店进行采购。

过去10个月，美国通胀率一直在8%左右徘徊。其中，食品、汽油等生活必需品价格上涨最明显。穆迪分析公司公布的数据显示，美国家庭10月在相同商品和服务上的开销比去年同期增加433美元，而今年前10个月，排除通胀因素后的平均时薪缩水了2.8%。支出增大、收入减少，令消费者购买力大幅下降。美国家庭债务总额今年第三季度暴涨3510亿美元，是2007年以来最大增幅。

商家也倍感压力。从数据看，不少机构预测今年假日购物季销售额同比将有小幅上升，但考虑到通胀率，实际销售额或不及去年水平。沃尔玛、塔吉特、亚马逊等零售商纷纷表示，食品和汽油价格上涨令家庭预算“吃紧”，导致玩具、家具和小家电销量不及以往。

路透社报道称，美国消费者信心11月降至过去4个月低点，在持续通胀和利率上升的双重打击下，美国家庭未来6个月购买大件商品的意愿下降，这加剧了明年美国经济衰退的风险。安永会计师事务所经济学家莉迪娅·布苏尔表示，即使消费者继续购物，“他们对整体经济形势感到沮丧，会越来越不愿意花钱”。

法国——

物价上涨拉低民众购买意愿

进入圣诞季，法国巴黎乐蓬马歇百货公司装饰一新，不少手工艺者开始在商场内售卖或现场制作手工艺品，并利用“黑色星期五”购物节促销。28岁的设计师玛丽·博伊斯便是其中之一，她会按照顾客个性化需求制作首饰，提供独具特色的礼品选择。然而今年购物节期间，她明显感觉到人们对包括首饰在内的非生活必需品的购买热情下降。

“许多顾客会来我的工作台观看、询问，最终购买的却很少。和去年这个时候相比，我的订单大约减少了1/3。人们似乎不想在首饰、背包等非必需品上消费过多。”博伊斯对记者说，“遇到这种情况，我也完全能够理解。就我本人而言，由于取暖费用上涨、日常生活用品物价提高，我每月购物花销已经减少了200欧元。”

不只博伊斯，绝大多数法国人认为他们正遭受物价上涨的冲击。根据法国商业调频电视台11月委托民调机构进行的调查，85%的受访者表示必须“勒紧腰带”，减少非必需品的购买。73%的受访者认为其购买力已大幅下降，这一数字较去年增长了16%。超过1/3的受访者表示会放弃购买某些食物和降低供暖支出。

法国人的“菜篮子”价格上涨显著。法国新闻广播电台和市场研究公司尼尔森IQ12月5日发布的一项调查显示，由37种日常消费品组成的一揽子食品价格指数同比增长14.43%。一年内面粉价格增长43%，牛肉价格增长32%，番茄酱价格增长28%……“去年在超市花100欧元买的商品，今年大约需要120欧元才能买到，我只能选择更便宜的品牌，或减少非必需品的购买。”在巴黎家乐福超市，一位顾客对记者说。

法国国家统计与经济研究所的最新数据显示，法国11月通胀率仍保持在6.2%的高位，食品价格继续上涨。法国《回声报》文章指出，目前高通胀正在拖累法国消费和经济增长，物价飙升和能源危机带来的不确定性令法国家庭“更加谨慎”，更倾向于预防性储蓄。民调还显示，91%的受访者担心购买力在未来几个月继续下降，89%的受访者担心其日常生活会因价格上涨继续恶化。

西班牙——

通胀迫使消费者改变购物习惯

彩灯、彩球、花环、圣诞树……西班牙马德里的多家商场正在为即将到来的圣诞节做准备，但是来选购圣诞礼物的顾客却不似往年那般络绎不绝。

在马德里郊外一家仓储式超市，记者看到，圣诞礼物和装饰品货架受到冷落，一些顾客看到标价后便将商品重新摆回货架上。绝大部分顾客的购物车里装的都是食品、饮料、卫生纸等日用品。顾客卡门告诉记者：“以往会给小朋友买四五个礼物，今年准备就买一两个，节省一些开销。”

据媒体报道，约1/3的西班牙人今年将减少选购圣诞礼物的花费，仅有6%的人表示会增加礼物支出。预计今年西班牙消费者在圣诞季的支出将比去年减少9亿欧元，同比下降14%。

在美联储激进加息外溢效应等因素影响下，西班牙的通胀率持续走高。高通胀正在改变西班牙人的消费习惯。据西班牙广播电视公司报道，3/4的消费者不再购买新鲜产品，转而购买保质期临近的打折食材，或是可以长久保存的冷冻食品。

和父母同住的杰西卡今年会跟家人一同庆祝圣诞节。因为担心圣诞节到来时物价会上涨更多，他们已经开始为圣诞菜单做准备。“往年我们只会提前几天去购买食材，现在却要提前一个月就开始采购。因为有一大家子人，又担心价格变动，我们提前买了很多。真难以想象如今会变成这样。”杰西卡说。

（本报华盛顿、巴黎、马德里12月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 14 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)