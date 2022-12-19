本报记者 朱玥颖

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议正在加拿大蒙特利尔举行。联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰日前在接受本报记者采访时表示：“期待本次会议推动达成‘2020年后全球生物多样性框架’，为未来全球生物多样性保护设定目标、明确路径。”

COP15是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议。去年10月，COP15第一阶段会议在中国昆明成功举办。会议通过了《昆明宣言》，中方宣布了一系列东道国举措，包括率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金等，为全球生物多样性治理进程注入强大推动力。夏泽翰说：“中国以强大的领导力推动了第一阶段会议取得圆满成功，体现了中国坚定践行多边主义、促进全球生物多样性保护的承诺和决心。”

中国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。夏泽翰提到，2019年起，中国成为《生物多样性公约》及其议定书核心预算的最大捐助国，有力支持了《生物多样性公约》的运作和执行。多年来，中国一直是向全球环境基金、生物多样性和生态系统服务政府间科学—政策平台捐资最多的发展中国家。中国积极推进共建绿色“一带一路”，深化生物多样性保护南南合作，广泛开展双多边合作。“这些努力充分表明，中国愿意帮助发展中国家实现可持续发展目标。”夏泽翰说。

“中国应对气候变化取得积极成效，在多个可持续发展目标上取得显著进展，为发展中国家提供了一种经济发展路径，即经济发展和生态环境保护共赢之路，努力实现人与自然和谐共生。”夏泽翰举例说，“中国在可再生能源发电、电动汽车、减排及生态修复等方面取得了显著进展。中国的绿色低碳发展将加快全球绿色转型，为全球可持续发展提供重要借鉴。”夏泽翰认为，中共二十大报告提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，“树立起人类现代化新的文明标杆”。

夏泽翰表示：“物种灭绝正在以惊人的速度持续，已严重威胁到人类健康和经济社会可持续发展，这是人类社会面临的共同挑战，是我们必须正视和亟待解决的问题。”

夏泽翰说，生物多样性是2030年可持续发展议程中一个贯穿各领域的重要问题。“世界各国亟须利用宝贵的时间共同努力，扭转生物多样性的丧失和退化，推动全球生物多样性治理取得新成就，促进全球朝着人与自然和谐共生的2050年愿景迈进。”

“新冠肺炎疫情给全球发展蒙上阴影，今天的世界比以往任何时候都更需要多边主义。我们必须加强团结，共克时艰，让发展成果和良好生态更加公平地惠及各国人民，构建世界各国共同发展的地球家园。”夏泽翰相信，中国将持续发挥领导力和协调作用，推动达成“2020年后全球生物多样性框架”。

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 14 版）

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