本报记者 黄培昭

图为建设中的埃及新行政首都中央商务区项目。

中建埃及供图

在埃及首都开罗以东约50公里的一片沙漠中，一座现代化新城——埃及新行政首都正快速崛起。这座新城的地标性建筑是高385.8米的中央商务区标志塔，目前是非洲第一高楼。站在标志塔上，人们可以体会到“一览众山小”的感觉。

埃及新行政首都中央商务区项目由中国建筑股份有限公司埃及分公司（以下简称“中建埃及”）承建，总占地面积约50.5万平方米，包含20个高层建筑单体及配套市政工程。现在已完成全部20栋楼的主体结构和外装工程的施工，全面进入装饰装修和机电安装阶段。

“中企建设的埃及新行政首都中央商务区项目，代表了埃中友谊的新高度！站在标志塔上，这种体会更加强烈和深刻，这也是所有埃及人的共同感受。”埃中友好协会主席艾哈迈德·瓦利日前登顶标志塔时，情不自禁地这样赞叹。

埃及新行政首都中央商务区项目是中埃共建“一带一路”的代表性项目。4年前，记者去采访该项目奠基仪式时，车载导航系统还找不到相应的位置；4年后的今天，高大、气派、时尚的非洲第一高楼拔地而起，装点着埃及的天际线。

与中国同事在施工现场奋战了近5个寒暑的埃及工程师希夏姆告诉记者，他见证了中央商务区项目日新月异的变化，也目睹了中国建设者的担当和奉献精神。“该项目从2018年5月2日启动勘察工作，到2021年8月8日主体结构封顶，只用了3年多时间。进入标准层后，基本上保持5至6天一层的建设速度，最快的一层仅用了100小时。”埃及《金字塔报》报道说：“中国建设速度惊人，使埃及的新首都梦一步步渐趋佳境、接近成真。”

中建埃及总经理常伟才对记者表示，在埃及新行政首都中央商务区项目建设过程中，中企始终秉持绿色发展理念，努力打造绿色智能建筑。在规划上，结合市政和景观设计，设置了高效的公交系统和人行系统，鼓励大家乘坐公共交通和步行，做到“绿色出行”。在施工中，采用铝模替代传统的木模，回收利用率高，大幅降低了材料消耗。现场设置中水系统，将污废水进行净化处理，用于现场除尘、绿化浇灌、车辆清洗等，节约了大量水资源。埃及媒体报道称，中国企业引进了先进的建筑理念，这些建筑是真正的“绿色智能建筑”。

中国建设者不放过每一个细节的严谨认真工作态度，给埃及新城市社区管理局业主代表哈塔布留下深刻印象。他在接受本报记者采访时说：“无论是技术工人，还是管理人员，中国朋友的拼搏干劲让我们深受感动，他们在设计和施工生产过程中所展示的智慧令人敬佩。中国基建的质量和速度都是世界顶尖的。”

“中企充分尊重我们这里的风俗习惯。中国同事与我们本地员工情同一家，为建设新行政首都共同奋斗。”希夏姆说，中企不但负责工程建设，还为当地培养了大量专业技术人员，积极为当地社区服务，深受民众欢迎。

（本报开罗12月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 03 版）

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