吉多·布洛霍芬 赵 亮

《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议正在加拿大蒙特利尔举行。国际社会希望会议聚焦生物多样性保护议题，达成“2020年后全球生物多样性框架”，为未来全球生物多样性保护设定目标、明确路径。

世界自然基金会发布的《地球生命力报告2022》显示，全球范围内受监测野生动物种群数量自1970年以来下降69%。面对严峻形势，各方期待尽快制定新的全球生物多样性保护目标。作为COP15主席国，中国积极推动制定“2020年后全球生物多样性框架”，展现出重要的领导力和协调力。去年，多国领导人和国际组织负责人等出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会，与各方分享有关生物多样性保护的重要理念。在中方推动下，会议通过《昆明宣言》，强调确保制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”，以扭转当前生物多样性丧失趋势并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路。中国还宣布率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业。我们期待在中国的积极引领下，COP15第二阶段会议取得积极成果。

中国是世界上生物多样性最丰富的国家之一。中国树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，走出了一条中国特色的生物多样性保护之路。中国出台一系列生物多样性保护政策、法规、制度等，创造性实施生态保护红线制度、编制自然资源资产负债表、建立领导干部自然资源资产离任审计制度等，为其他国家树立了榜样。大熊猫受威胁程度等级从“濒危”降为“易危”，就是中国生物多样性保护的成功案例。近年来，从全面停止商业性象牙加工销售活动，到建立以国家公园为主体的自然保护地体系，从成立“一带一路”绿色发展国际联盟，到深化生物多样性保护南南合作，中国为全球生物多样性保护作出的贡献有目共睹。展望未来，中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护，必将继续在全球生物多样性治理中发挥关键作用。

大自然是人类赖以生存发展的基本条件。人类必须立即采取行动，落实联合国可持续发展目标，扭转生物多样性丧失趋势。各方应拿出更大的勇气和决心，推动COP15第二阶段会议达成“2020年后全球生物多样性框架”，共同推进人与自然和谐共生。

（作者分别为世界自然基金会国际政策研究与发展主管、世界自然基金会北京代表处政策倡导项目主任）

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 03 版）

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