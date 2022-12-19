本报记者 李林宝

北京，人民日报社报告厅，设施齐全、布置有序。

今晚，“一带一路”新闻合作联盟主办、理事长单位人民日报社承办的“一带一路”新闻合作联盟第二届理事会议将在这里举行，来自23个国家的38家理事媒体单位代表将以线上线下结合方式深入交流，共绘合作蓝图，共话发展大计。

会场外，一面面道旗迎风招展，“BRNN”四个英文字母与一长一短两条平滑曲线组成的联盟LOGO，传递出共同讲好共建“一带一路”故事、为高质量共建“一带一路”贡献媒体力量的宗旨。

“‘一带一路’新闻合作联盟为各国媒体提供了便利的交流合作平台。”2019年4月23日，联盟首届理事会议开幕时，习近平主席发来贺信，并提出殷切期望。三年多来，在40家首届理事单位的大力支持下，在全体成员单位的共同努力下，联盟不断加强对话交流，开展务实合作，推动人员往来，增进资源共享，各方面工作取得了扎实成效。如今，“一带一路”新闻合作联盟已经发展成为“一带一路”共建国家和地区的重要媒体合作平台。

唱响共建“一带一路”大合唱

宣传阐释共建“一带一路”的理念、原则、方式，唱响丝路“同一首歌”，是首届理事会议达成的共识。

作为理事长单位，人民日报社在宣传报道共建“一带一路”上发挥积极作用，用足用好媒体融合发展成果，全媒体、多角度、立体化进行报道。开设“共建一带一路”“我的一带一路故事”等专栏，推出“风从东方来——国际人士谈一带一路合作”等系列专版，刊发系列评论文章、理论文章，深入宣传阐释“一带一路”重大倡议的核心理念、时代内涵，全面反映共建“一带一路”的进展、成效。

新华通讯社、中央广播电视总台、中国日报社、中国外文出版发行事业局、中国新闻社、五洲传播中心等中方理事单位把“一带一路”宣传报道作为重要工作，拿出重要版面、重要时段、重要页面，向世界报道共建“一带一路”的理念、项目、成果。

“我们将共建‘一带一路’倡议视为古丝绸之路的延续，更视其为中国推动实现各国共同发展、合作共赢的良好体现。”埃及《金字塔报》总编辑阿拉·萨比特表示，《金字塔报》高度认同共建“一带一路”的重要性及其对埃及发展的推动作用，为共建“一带一路”提供了力所能及的媒体支持。未来，《金字塔报》将继续把报道好共建“一带一路”合作视为己任。

多年来，共建“一带一路”在基础设施、经贸发展、文化交流、产业联通等诸多领域取得了丰硕成果，受到包括白俄罗斯在内的参与国家广泛欢迎和支持。“今日白俄罗斯出版集团高度重视共建‘一带一路’、白中关系及双边合作等话题，定期推出各类报道，获得广泛关注。”今日白俄罗斯出版集团社长兼总编辑德米特里·茹克说。

除了自主设置议题宣传报道共建“一带一路”，联盟成员间还共同策划、联合制作、互相转载。新冠肺炎疫情突如其来，2020年3月25日，联盟秘书处发出《共筑抗疫防线 共建健康丝路》公开信，联盟成员单位纷纷转发公开信，并表示要发挥自身作用，为共同维护全球公共卫生安全、促进世界人民健康福祉作出贡献。人民日报还推出专版，以“患难见真情 共同抗疫情”为题，摘要刊发联盟部分成员单位就中国抗击疫情所作的报道。

新媒体方面也形成报道合力。2021年，“一带一路”新闻合作联盟新闻信息移动端聚合分发平台制作的抗疫宣传片被蒙古国NTV电视台译制为蒙文版播放，并被巴基斯坦、比利时、哈萨克斯坦等多国的媒体广泛转载。

放眼全球，在亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲，“一带一路”新闻合作联盟的成员，正在用不同的语言共同唱响共建“一带一路”大合唱，让共建“一带一路”理念越来越深入人心。

创新开展联盟务实“大合作”

“通过共同努力，我们在共建‘一带一路’报道方面已经实现了很多合作。‘一带一路’新闻合作联盟的建立，又给媒体未来发展创造了很好的发展机遇。我们正走在广阔的合作道路上，命运使我们联系在一起，让我们共同完成这项伟大的合作。”在首届理事会议上，《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察对加强合作热烈呼吁、充满期待。

时间给出了答案。三年多来，“合作”一直是联盟工作的主基调、主旋律。从研学交流、联合采访，到网络研修、线上培训，再到参加论坛、共话合作，首届理事会忠实履行联盟章程规定的基本职能，创新开展联盟务实“大合作”，为联盟成员创造多形式、宽领域的合作机会和服务。

2019年9月至11月，两期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班在中国成功举办，来自亚洲、欧洲、非洲和南美洲46个国家、87家媒体的近百名资深编辑记者，参加讲座、参访媒体、采访调研，全面了解共建“一带一路”取得的进展和成效，深入探讨媒体融合的路径举措。

今年8月，一场以“聚焦全球发展 深化互联互通”为主题的高端论坛在陕西省西安市举行，来自40多个国家和国际组织的120多位中外媒体代表以现场或视频、书面发言方式参加会议。这就是2022“一带一路”媒体合作论坛，是“一带一路”新闻合作联盟计划内的活动。由人民日报社发起的“一带一路”媒体合作论坛，已经成为中国主流媒体举办的规模最大、参与国家和国际组织最多、参会外国媒体最多、最具代表性和影响力的全球媒体盛会。

三年多来，“一带一路”媒体合作论坛、东盟与中日韩（10+3）媒体合作研讨会、中日韩名记者对话会、澜沧江—湄公河合作媒体云峰会等多边媒体会议成功举办，达成一系列重要共识，取得一系列成果，推动联盟成员间业务交流、人员往来持续深入。

夯实新闻信息“大平台”

“我同意‘一带一路’新闻合作联盟章程，申请加入‘一带一路’新闻合作联盟。”今年11月25日，哈萨克斯坦BAQ网站主编叶尔然·扎乌贝代表网站郑重签署了加入联盟的申请。

随着联盟名气与影响力越来越大，有意加入联盟的新闻机构越来越多。联盟秘书处积极做好会员发展工作，目前联盟会员已经由首届理事会议召开时的182家增至218家，基本覆盖共建“一带一路”国家。

根据联盟章程，联盟秘书处还负责日常运转、活动开展、理事会决策执行等工作。三年多来，联盟秘书处在首届理事会领导下认真开展工作，不断夯实新闻信息“大平台”。

2019年4月23日，在首届理事会议上，“一带一路”新闻合作联盟网站和新闻信息移动端聚合分发平台正式上线。这是联盟加强共建“一带一路”宣介、推动成员间合作交流的重要平台。目前，联盟网站逐步发展成为拥有中、英、法、俄、阿、西、日、德、葡、韩等10种语言版本，覆盖共建“一带一路”主要国家和地区的新闻资讯平台。三年多来，联盟网站共发布稿件7万多条，基本满足了联盟成员单位和联盟外用户对“一带一路”相关新闻信息的使用需求。联盟移动端聚合分发平台发布英文稿件近12万条，可视化、移动化特色突出，全球下载量超过300万。联盟“脸谱”账号粉丝量达到408万，月均互动量超过500万。这为联盟成员间信息发布、共享、交流、合作提供了平台，也为联盟常态化运作提供了坚实基础。

评选国际传播“丝路奖”，是明确写入《第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单》的重大项目。今年7月20日，首届国际传播“丝路奖”评审委员会会议在北京举行，会议审议和确认了首届国际传播“丝路奖”的复评结果，《哈萨克斯坦与“一带一路”倡议：路向何方》等19件作品和1个推荐对象入围终评。第二届理事会议将进行终评，评出相关奖项的大奖和提名奖，正式揭晓首届国际传播“丝路奖”获奖名单。

“‘一带一路’新闻合作联盟正是在全球媒体对共建‘一带一路’报道需求不断提升的情况下应运而生的。在‘一带一路’新闻合作联盟平台上，各成员媒体互相选用稿件、开展专题评奖，举办各类研讨会、培训班等活动，通过记录沿线国家和地区人民生活的真实变化，让共建‘一带一路’更加深入人心。”巴基斯坦独立新闻通讯社巴中新闻中心主任贾韦德·阿赫塔尔在2022“一带一路”媒体合作论坛上的话语，道出了联盟成员的共同心声。

《 人民日报 》（ 2022年12月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)