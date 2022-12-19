本报记者 高 乔

今年七月，承担沙特阿拉伯麦加朝觐轻轨运营的中国铁建股份有限公司顺利完成朝觐运送服务。图为运行中的朝觐轻轨列车。

韩晓林摄（新华社发）

近日，中国国家主席习近平应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

中国元首外交进入“中东时刻”，中阿关系迎来新的发展里程碑。国际社会热切关注：中阿深化合作将给全球带来巨大机遇。

中阿关系拓展深化

“这是一次具有划时代意义的访问。”路透社在报道中指出。外媒纷纷聚焦，中国与阿拉伯国家的“大聚会”展现密切关系。《纽约时报》、英国广播公司等外媒关注到，沙特对中国国家元首到访的多项特殊安排凸显最高礼遇，其中细节展现出“日益密切的中阿关系”。

美国有线电视新闻网援引阿拉伯高级外交官的话说：首届中国—阿拉伯国家峰会和中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会是中阿关系史上的一个“里程碑”。

彭博社援引沙特NEOM大型项目顾问委员会成员阿里·谢哈比评论说，“这次访问意味着中阿关系深化，登上高峰。”

卡塔尔半岛电视台评论称，中沙两国元首亲自签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》，开启两国关系的“新时代”。随着中东地区寻求经济活动的多元化，中国与沙特的双边关系得到进一步扩展。

法新社报道称，中国和沙特近日在利雅得签署了价值数百亿欧元的协议。中国视沙特为多极化世界中的重要力量，高度重视发展同沙特的全面战略伙伴关系。沙特雄心勃勃地实施了旨在减少石油依赖的改革计划，并将中国视为其合作伙伴。两国企业在绿色能源、信息技术、云计算、交通、建筑等领域签署一系列投资协议。沙特投资大臣哈立德·法利赫表示，中国领导人的访问有助于加快两国间的“经济合作节奏”。

沙特阿拉伯“阿拉伯新闻”网站报道称，现在，中国是沙特最大的贸易伙伴，沙特也连续多年保持中国最大原油供应国地位。沙特还是中国在中东地区最大投资接受国，这些投资涵盖诸多领域，如海港和交通设施、工业综合体、5G网络、人工智能、新兴技术以及可再生能源等。沙特阿拉伯和中国在经济发展、地区安全和多极世界秩序方面有着共同利益。中国的“一带一路”倡议和沙特的“2030愿景”反映了这些共同愿望。

英国《中东镜报》刊文称，中国是世界上最大的能源消费国，也是海湾石油和天然气生产国的主要贸易伙伴。虽然中阿经济关系仍以能源利益为基础，但双边关系在该地区基础设施和技术的推动下得到扩展。在能源之外，海湾阿拉伯国家合作委员会（简称“海合会”）成员国为符合共建“一带一路”倡议的基础设施、制造业和数字经济领域的中国商品、建筑合同和投资机会提供了市场。

双方合作亮点纷呈

日前发表的《新时代的中阿合作报告》显示，2021年，中阿贸易额达到3303亿美元，比10年前增长1.5倍。中国已同20个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。外媒注意到，中国与阿拉伯国家合作不断深化，亮点纷呈。

英国广播公司报道称，中国与沙特经贸领域交流合作近年来进一步扩展。在基建领域，沙特提出“2030愿景”，发展汽车工业、军工产业、通信产业等，而中国在新能源汽车和基建等行业具有优势，这将促进两国多领域扩大合作。

沙特阿拉伯“阿拉伯新闻”网站报道称，中国是沙特在寻求成为技术创新领导者方面的天然伙伴。沙特阿拉伯和中国都把技术创新和数字转型作为扩大经济体量、创新经营方式以及在第四次工业革命中展开全球竞争的手段。中国在机器人、人工智能、空间科学、互联网和5G技术、建筑和工程以及绿色可再生能源技术方面取得了巨大进展。“数字丝绸之路”将在2030年前使海湾地区GDP增加2550亿美元，并在海合会国家创造60万个与技术相关的就业岗位。

除了经贸往来、技术合作等领域的“硬连接”，中国与阿拉伯国家的文化“软连接”也在不断增强。沙特国家通讯社报道称，沙中两国往来远不局限于经济领域，还体现在文化交流等方面。沙特文化部2019年决定设立穆罕默德·本·萨勒曼王储文化合作奖，该奖旨在促进沙中两国文化与科技协同发展，推动两国间人文交流互鉴，在文化层面助力沙特“2030愿景”和中国“一带一路”倡议对接实施。

《阿拉伯新闻报》刊文称，沙特和中国教育部门近日签署一项协议，以向沙特人提供中文学习材料，并为公共教育机构安排教授中文的中国教师。阿卜杜勒·阿齐兹国王大学国际商法助理教授穆罕默德·阿西里说，每个人都清楚学习中文是国际趋势，即使是发达国家的政客们也以子女会说中文为荣。中文将成为未来影响巨大的语言。

共同应对全球挑战

是什么让中阿关系越走越近？外媒分析，中国与阿拉伯国家交往频繁、关系渐深，既是符合双方发展需要的“相向而行”，也是顺应世界形势发展的“顺势而为”。

美国有线电视新闻网报道称，由于沙特与中国都追求国家安全和能源领域的多元化发展，两国之间的紧密关系具有坚实基础。阿联酋沙迦大学人文社科学院教授柴绍锦表示，目前沙中两国关系处于自1990年建交以来的巅峰。随着双方在能源转型、经济多元化发展、国防建设和气候变化等诸多领域对彼此需求的提升，两国关系正在变得更加亲密。

俄罗斯《生意人报》报道称，对于中东各国来说，中国是最合适的合作伙伴之一，因为它不附加任何政治条件。中国既与海湾地区的阿拉伯君主制国家合作，也与伊朗和叙利亚开展经济合作。报道援引卡内基国际和平基金会专家铁木尔·乌马罗夫的话说：“中国在中东的利益，就像中国整体外交政策一样，非常务实。中国不强迫任何人选边站队，并强调发展经济联系。”

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫表示，首届阿中峰会的召开，将成为阿中关系史上的里程碑，不仅因为这是阿中双方的第一届峰会，分量重、成色足、意义深，更因为它是在复杂动荡的国际形势下举行的，在乱象纷呈的当今世界，阿中双方亟需进行更高层次的协调、磋商与合作，以共同应对挑战。

英国《中东镜报》刊文称，海合会希望外国直接投资不仅能满足当地需求，还能让这些经济体融入全球供应链，而中国公司将帮助做到这点。海湾阿拉伯国家的官员表示，为了海湾地区国家的经济和安全利益，加深与包括中国在内的其他伙伴的关系非常重要。阿联酋一名高级官员表示，“我们发展贸易关系时越来越向东方看。”

俄罗斯卫星通讯社报道指出，中国与沙特或将开辟中阿合作新领域。中国领导人利雅得之行将对全球能源市场产生积极影响。中国和阿拉伯国家正在巧用彼此优势，实现贸易多元化。中国对伊斯兰文化的尊重，与西方将自身价值观强加于阿拉伯国家的做法形成鲜明对比。报道援引俄罗斯科学院东方学研究所高级研究员玛丽亚·帕霍莫娃的话称，此次访问将巩固中阿关系长期发展的积极趋势，并将有助于稳定全球石油市场。

(责编：岳弘彬、袁勃)